“Mi blocca, mi fa strano”, Nicole Andrea si scontra con le resistenze dei ragazzi a Uomini e Donne “Chi è rimasto scioccato o sorpreso?”. Andrea Nicole è pacata, comprensiva, a tratti cinica. Sa che davanti a sé ha il rischio di un rifiuto, ma la sua storia le permette di sorvolare ogni reazione. Alcune risposte scaldano il clima in studio, ma a riportare il confronto nella giusta direzione è Maria de Filippi: “Non possiamo colpevolizzarli, così non gli diamo il modo di cambiare idea”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Nicole a Uomini e Donne conosce i suoi primi corteggiatori. Quello che si può notare dalla prima puntata del dating show che entra nel vivo del trono classico di questa edizione è che per la prima volta si respira un clima di rispetto, di apertura e condivisione. Ogni persona in studio esprime la sua opinione in maniera educata, le voci non si accavallano, ogni parola è incredibilmente calibrata. Ecco perché serviva un trono come quello di Andrea Nicole. La tronista si addentra finalmente nelle prime conoscenze dei corteggiatori del parterre e, con Alessandro, si avventura nella sua prima esterna.

Come hanno reagito i corteggiatori alla storia di Andrea Nicole

"Chi è rimasto scioccato o sorpreso?". Andrea Nicole è pacata, comprensiva, a tratti cinica. Sa che davanti a sé ha il rischio di un rifiuto, ma la sua storia le permette di sorvolare ogni reazione, ha le spalle larghe e una solida consapevolezza che non la lascia vacillare mai. "C’è un vincolo che non mi spinge oltre nella conoscenza", ammette uno di loro. "Voglio essere sincero nel dirti che virerei più su Roberta", confessa un altro. "Mi blocca, mi fa strano". C'è chi azzarda: "Se non avessi saputo la tua storia ci avrei provato comunque". Nicole incalza: "E adesso che lo sai per te non è cambiato nulla?". "Diciamo che è strano, è una cosa nuova, però vediamo".

Maria De Filippi: "Non possiamo colpevolizzarli"

Alcune risposte scaldano il clima in studio: "Mi fa strano pensare che poteva essere come noi prima, mi blocca, ma è una mia cosa personale", ammette un corteggiatore. "Non sono stupita, quello che dici è la base del pregiudizio. Quando mi vedi sono una bella ragazza, ma quando lo sai passa in secondo piano. Tu mi conosci oggi quindi come fai a fare un parallelismo tra ciò che ero e ciò che sono?", è la risposta di Nicole che lascia il parterre in silenzio. Stefano, in particolare, suscita l'irritazione della collega tronista Roberta quando ammette: "Va contro la mia natura, non me la sento". Lei risponde piccata, ma a riportare il confronto nella giusta direzione è Maria de Filippi:

Andrea per fortuna ha le spalle forti, sa come affrontare questa situazione e non si scandalizza quando uno dice per me non è un vincolo. Noi non possiamo fare il processo contro chi in questo momento ha difficoltà, disorientamento o non conoscenza. Può darsi che tra un mese Stefano possa alzare la mano e dire ok, mi piaci moltissimo. E sarebbe ancora di più una vittoria. Però oggi on possiamo colpevolizzarli. Stefano può essersi espresso male e va compreso. La strada deve essere quella della normalità, che passa per la conoscenza. Se li attacchiamo in questo modo non gli diamo il modo di cambiare idea.

L’esterna di Andrea Nicole e Alessandro

La prima esterna di Andrea Nicole è con Alessandro, un 26enne di Ancona che lavora per un'agenzia di comunicazione ed eventi. Alessandro ammette di aver scambiato qualche messaggio con entrambe le troniste, ma spiega che con Andrea Nicole è scattato un feeling più profondo. "Sono consapevole a quello a cui sto andando incontro, cioè il rischio che la persona che sto conoscendo ad un certo punto dica non me la sento. Lo accetto", spiega la tronista. "Se dovessi immaginarti tra 20 anni come ti vedi?", gli chiede a bruciapelo. "Vedo una famiglia, tu no?", azzarda Alessandro. "Certo, io immagino una famiglia esattamente come l’ho avuta io", replica Nicole. "Puoi avere figli?", si spinge il ragazzo. "In modo naturale ovviamente no, non posso concepire. Ma credo che l’amore di un figlio si trasmetta a prescindere da questo".