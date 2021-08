A Uomini e Donne i nuovi tronisti sono già un clichè, Andrea Nicole sarà il vero esperimento sociale

A cura di Giulia Turco

Non c'è nessuna apparente novità nella presentazione dei protagonisti che siederanno sul trono di Uomini e Donne per la stagione 2021/2022. Molto meno di quanto ci saremmo aspettati dopo le parole di Maria De Filippi che aveva parlato di uno stravolgimento nella figura del tronista, fuori da ogni strada già battuta finora. Come promesso Joele Milan e Matteo Fioravanti sono due ragazzi lontani dal mondo dello spettacolo. Giovani di periferia (romana uno, di Venezia l'altro), incarnano quell'idea di "vita vera" che oggi fa gola al dating show. Se non fosse che il profilo da bravo ragazzo con origini umili e il cuore infranto ha già creato un cliché che si ripete da qualche anno, un già visto che per ora non promette nulla di interessante.

Joele Milan e Matteo Fioravanti non hanno nulla di nuovo

È pur vero che l'immagine del tronista è ormai lontana da quella del bello e impossibile di un tempo e che il modello da passerella in stile Costantino Vitagliano ha lasciato il posto, o meglio il trono, al ragazzo della porta accanto, se così vogliamo definirlo. Se però da un lato si aggiorna lo stereotipo, resta invariata una narrativa ormai stagnante, basata su dinamiche che si ripetono e che appiattiscono le infinite sfaccettature che gli incontri amorosi tra i più giovani potrebbero avere. Il tronista di oggi è il ragazzo di periferia (immancabilmente uno del Nord Italia, uno del Sud) che viene da una famiglia umile, ma piena di amore. Ha alle spalla un dramma familiare (nella maggior parte dei casi si tratta di problemi economici) dal quale è uscito vittorioso e con le spalle larghe. Per questo oggi porta addosso una corazza emotiva che solo una ragazza semplice ma sensibile può scalfire dato che, quasi sicuramente, ha alle spalle una delusione importante. Quest'anno si chiamano Joele Milan e Matteo Fioravanti e finora niente di nuovo all'orizzonte.

Il trono di Andre Nicole è la vera sfida di quest'anno

La vera sfida di quest'anno per il dating show di Maria De Filippi sarà il trono di Andrea Nicole Conti, la prima partecipante che ha alle spalle un percorso di transizione da uomo a donna. La novità non sta appena nel fatto che Nicole è la prima tronista transessuale, ma nella complessità relazionale che il dating show porterà in scena per la prima volta. Che cosa aspettarsi da un parterre abituato a scannarsi che dovrà fare i conti con un argomento delicato come quello dell'identità di genere? In un momento in cui il dibattito pubblico è focalizzato su argomenti come il ddl Zan e la violenza di genere, offrire il tema della transessualità al pubblico medio di Canale 5 sarà una sfida non da poco, che da un lato potrebbe aprire un dibattito "normalizzante" su questi temi, dall'altro potrebbe gettare Andrea Nicole in pasto all'odio che dilaga sul web. Sperando che non sia questo il prezzo da pagare per qualche punto in percentuale di share.