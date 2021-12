Katarina Raniakova: “Alex Belli e Delia Duran coppia aperta? Lui diceva lo stesso di noi” “Il suo avvocato ha raccontato che noi due avevamo una storia aperta, per smarcarlo dalle mie accuse di tradimento”, spiega l’ex moglie di Belli. “Diceva che eravamo d’accordo, ma io gli sono stata sempre fedele”.

A cura di Giulia Turco

L'ex moglie di Alex Belli torna a tuonare sul rapporto dell'attore e Delia Duran. Katarina Raniakova si sente fortunata all'idea di non dover più avere a che fare con le disavventure di Belli e le sue presunte infedeltà e pensa che anche Delia dovrebbe arrivare presto alle stesse conclusioni. Intervistata da Casa Chi, la modella non risparmia giudizi sulla coppia, che nelle ultime ore ha lasciato insieme la Capitale e racconta un aneddoto sulla chiacchierata attitudine di Belli ad impostare "rapporti aperti" con le sue partner.

Alex Belli avrebbe un rapporto libero con Delia Duran

Interrogata da Gabriele Parpiglia, l'ex moglie di Alex Belli conferma di essere a conoscenza delle voci, che a quanto pare girerebbero veloci a Milano, sul presunto matrimonio aperto tra l'attore e Delia Duran. "È vero, gira questa voce ma non credo che ci tengano a nasconderlo", spiega allusiva Katarina. "Con me non c'era questo accordo, io gli sono stata sempre fedele", assicura. Poi racconta un aneddoto sulla fine del loro rapporto: "Quando eravamo in tribunale per la separazione, il suo avvocato ha raccontato che noi due avevamo una storia aperta, per smarcarlo dalle mie accuse di tradimento", spiega. "Diceva che noi eravamo d'accordo, io sono scoppiata in lacrime".

Katarina: "Alex non è un uomo corretto"

Ora che la storia con Belli è solo un lontano ricordo, Katarina si sente sollevata e più lucida nel giudicare le attitudini dell'ex marito: "Lui non è un uomo corretto, vorrebbe avere una moglie, una situazione familiare comoda, ma anche tutto il resto al di fuori", sentenzia la modella. "Probabilmente non soffrirà mai per nessuno, perché non tiene a nessuno se non a se stesso", anche se "negli ultimi giorni l'ho visto sofferente e confuso perché aveva perso l'appoggio di Soleil: è come un bambino, non sa stare da solo". Al matrimonio con Delia non ha mai creduto e si lascia andare: "Nelle foto delle nozze ha cambiato 5 vestiti…sembrava più che altro una questione di sponsor".