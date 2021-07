Uomini e Donne, stop di Maria De Filippi ai tronisti influencer: “Cerco l’elettricista” In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice e ideatrice di Uomini e Donne racconta il cambio di paradigma sulla scelta dei tronisti dalla prossima stagione, spiegando di cercare vita vera: “Non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare”.

Va in onda dal 1996, ma ogni anno riesce ad essere diverso, tenendo attaccati al racconto quotidiano milioni di telespettatori. Nella prossima stagione Uomini e Donne cambierà ancora, con il programma ideato da Maria De Filippi destinato a subire un nuovo stravolgimento, per rimanere in fondo uguale a se stesso. O meglio, per conservare la sua autenticità.

Il nuovo profilo del tronista

Dal prossimo anno si partirà dalla ridefinizione del profilo del tronista, con Maria De Filippi che ha le idee chiare sulla tipologia di persone da cercare, con l'intenzione di ridare al programma un tocco di normalità che forse stava smarrendo. A tal proposito la conduttrice, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dato qualche anticipazione sul Trono Classico, spiegando come abbia progressivamente deciso di scartare influencer e personaggi troppo esposti sui social: “Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare“.

"Voglio la vita vera, basta cliché"

Nessuno stravolgimento nei meccanismi del programma, ma un cambio di approccio che, a quanto pare, va avanti da diverso tempo e non inizierà solo con la prossima stagione. Il cambio di approccio punterà a dare spazio a personalità e profili più semplici, capaci di restituire un'idea di naturalezza maggiore.

La figura del tronista

Uomini e Donne, d'altronde, è un programma televisivo da sempre espressione delle tendenze e del sentire comune del tempo in cui vive. La stessa figura del tronista, coniata proprio nel programma ideato da Maria De Filippi attraverso il capostipite Costantino Vitagliano, è emblema di quanto la trasmissione sia in grado di incamerare modi e stili di vita, nonché di dettare le tendenze e veicolare modelli estetici e comportamentali.