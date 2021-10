Chi è Joele Milan, tronista cacciato da Uomini e Donne 2021/2022 Joele Milan è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne 2021/2022. La sua avventura alla ricerca dell’amore, però, sarebbe già finita. Stando alle anticipazioni, infatti, pare che Maria De Filippi lo abbia cacciato dal programma per aver cercato di conoscere la corteggiatrice Ilaria Melis all’insaputa della redazione. Il giovane ha 26 anni, è nato a Dolo e vissuto a Mirano, in provincia di Venezia. Nel suo passato, una cocente delusione d’amore da parte della sua ex fidanzata e di un caro amico.

Joele Milan è uno dei quattro tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne 2021/2022. Il ragazzo ha 26 anni ed è nato a Dolo ed è vissuto a Mirano, in provincia di Venezia. Il suo profilo Instagram al momento è chiuso, ma nel video di presentazione, pubblicato dai canali ufficiali del programma, ha già raccontato qualcosa della sua vita e del tradimento subito dalla sua ex fidanzata. Ad accompagnarlo durante il percorso ci saranno i suoi compagni di viaggio, Andrea Nicole, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Fioravanti, tutti in cerca dell'amore. Dopo la prima puntata del dating show di Maria De Filippi, in onda da lunedì 13 settembre 2021, su Canale 5, abbiamo già visto che Joele Milan ha avuto la possibilità di conoscere meglio le prime corteggiatrici, ma per il momento le sue esterne non sono state mandate in onda perché pare che la sua timidezza gli abbia creato dei problemi a relazionarsi con le ragazze. A differenza degli altri tronisti, però, il suo percorso nel programma è già finito. Stando alle anticipazioni, infatti, Joele è stato cacciato dallo studio per aver tentato di instaurare un conoscenza con la corteggiatrice Ilaria Melis, all'insaputa della redazione. Quest'ultima, raggiunta da Fanpage.it, ha raccontato cos'è successo davvero durante le registrazioni e come stanno le cose tra lei e Joele.

Perché Maria De Filippi ha cacciato Joele Milan da Uomini e Donne: la versione di Ilaria

Durante la registrazione di domenica 26 settembre, stando alle anticipazioni trapelate, Maria De Filippi avrebbe cacciato Joele Milan dal programma. Motivazione: il tentativo del tronista di conoscere la corteggiatrice Ilaria Melis lontano dalle telecamere, all'insaputa della redazione. Durante un ballo in studio con la ragazza, Joele le avrebbe rivelato che il suo migliore amico ha iniziato a seguirla sui social, chiedendole di ricambiare così da potersi sentire di nascosto tramite il suo profilo. Intervistata da Fanpage.it, Ilaria ha fatto chiarezza su quello che è successo: "Lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c'era la musica e tanta confusione". La ragazza ha poi spiegato cosa è successo quel giorno: "Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joele, ma il suo discorso è stato: "Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso"".

Chi è Joele Milan, il nuovo tronista di Uomini e Donne: famiglia e lavoro

Joele Milan è nato a Dolo, vissuto a Mirano, provincia di Venezia. Diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali, lavora presso un concessionario d'auto nella sua città. Grande appassionato di sport, soprattutto basket e calcio, è nato nel giugno 1995. Sul corpo sfoggia diversi tatuaggi tribali che gli coprono braccia e torace, con l'immagine di un gufo al centro. Nel suo video di presentazione ha detto di essere molto legato alla madre e al padre, che sono sempre stati il suo punto di riferimento. Il papà è il suo migliore amico ed il suo eroe. Ad oggi i due lavorano insieme, è stato proprio Joele a far assumere il padre nella sua stessa azienda dopo la pandemia. Profilo Facebook: joele.milan; profilo Instagram: jeijjei.

Joele e l’amore: il tradimento della sua ex fidanzata

Il sito Vicolodellenews ha fornito le anticipazioni della prima registrazione del 24 agosto. Presentandosi al pubblico, il giovane ha spiegato di aver sofferto molto per amore, soprattutto in merito a un episodio. Joele ha infatti raccontato di aver sorpreso in intimità la sua fidanzata insieme a uno dei suoi più cari amici. La ex fidanzata, però, ha smentito tutto via Instagram, dicendo che lui avrebbe mentito per la notorietà. Si chiama Beatrice e questo è quello che avrebbe detto sul suo profilo IG:

Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa ma per la popolarità si fa questo e altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita.