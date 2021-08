Chi è Roberta la nuova tronista di Uomini e Donne 2021/2022 Roberta, 21 anni di Roma, è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nel dating show di Maria de Filippi cerca un uomo che sappia prendersi cura delle sue fragilità. Si definisce una ragazza che sa quello che vuole, ma al tempo stesso vulnerabile. A 14 anni ha perso il papà: “Col tempo ho imparato a conviverci e a non scappare dal dolore”. Al suo fianco vorrebbe “un ragazzo dalle spalle larghe”.

Roberta è la nuova tronista che insieme a Andrea Nicole, Joel Milan e Matteo Fioravanti siederanno in studio nella prossima edizione di Uomini e Donne 2021/2022, al via dal 13 settembre su Canale 5. Classe 1999, Roberta ha 21 anni e viene da Roma. A Uomini e Donne cerca l'amore di un uomo "che si prenda cura di me, che abbia le spalle larghe", racconta nel video di presentazione. "Mi piacerebbe trovare un ragazzo con cui potermi concedere il lusso di essere fragile e vulnerabile, senza vergognarmi", racconta. Nel suo passato c'è una ferita importante che l'ha fatta soffrire, con la quale oggi ha imparato a convivere ritrovando anche il sorriso.

Chi è Roberta

Roberta si definisce una ragazza schietta e sincera, limpida nel suo modo di comunicare, che dice sempre le cose come stanno. Non lascia mai nulla al caso e ha le idee molto chiare: sa quello che vuole. A Uomini e donne non teme il giudizio degli altri, promette di non essere per nulla orgogliosa e dice di cercare un ragazzo che in questo sia simile a lei. A 18 anni ha lasciato la casa dove viveva con i suoi genitori per trasferirsi nella Capitale e lo scorso 22 luglio si è laureata in Lingue e Letterature straniere: "È al mio papà che ho dedicato questo traguardo, la mia stella polare".

La morte del papà a soli 14 anni

Roberta è molto legata alla sua famiglia, alla mamma con la quale ha un rapporto molto stretto: "Non chiudo mai una telefonata senza dirle che le voglio bene", e alle sue due sorelle. A 14 Roberta ha perso il papà: "All'inizio mi ero chiusa in me stessa e non riuscivo a parlarne con nessuno", racconta nel video di presentazione. "Col tempo ho capito che non si può scappare dalla sofferenza, ma solo conviverci. Oggi il pensiero di assomigliare a lui mi rende orgogliosa e felice". A Uomini e Donne cerca un ragazzo che sappia prendersi cura delle sue fragilità, ma che al tempo stesso abbia carattere: "Ho bisogno di potermi fidare, cerco un uomo dalla personalità riconoscibile, non mi piacciono gli sciami. Ci vuole tanta santa pazienza con me. Non mi piacciono i ragazzi narcisisti e troppo presi da se stessi".