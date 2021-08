Le prime immagini di Matteo, il nuovo tronista di Uomini e Donne Il 13 settembre tornerà su Canale 5 la nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 cambia veste, puntando a ragazzi meno influencer e più “veri” secondo le richieste di Maria De Filippi. Secondo tronista di questa fase iniziale è Matteo, un giovane ragazzo di 24 anni, nato e cresciuto nella periferia di Roma che non vede l’ora di innamorarsi.

A cura di Ilaria Costabile

Manca poco al ritorno sul piccolo schermo di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che quest'anno, come voluto da Maria De Filippi, ha nel suo parterre dei tronisti che non hanno mai avuto contatti prima con la tv e che, nemmeno sui social abbiano un seguito al pari di un influencer. Ed è così che dopo Joele Milan, è il turno di Matteo, il nuovo protagonista che fa sapere qualcosa di sé tramite il consueto video di presentazione, mostrato sul sito di Witty Tv.

Chi è Matteo?

Matteo è un ragazzo di 24 anni di Roma. Come spiega nel video in cui si vedono video e foto probabilmente tratte dai social, è un ragazzo fortemente legato alla sua famiglia, il più piccolo di cinque figli, nato e cresciuto nella periferia della Capitale. "Ci sono stati dei momenti difficili, in cui ad illuminare la casa erano le luci delle candele, ma mio padre si è rimboccato le maniche ed è riuscito a tirare su la famiglia" ha raccontato il giovane che ha rivelato di avere una forte passione per il calcio, tanto da aver giocato a livello professionistico in Spagna, ma a causa del Covid e di alcuni infortuni, non ha potuto continuare la carriera nel mondo del calcio. Matteo non ha nascosto i motivi per cui ha deciso di presentarsi ai casting per il dating show di Canale 5: "Sono tre anni che sono single, mi manca svegliarmi con una persona accanto. Quando mi innamoro io do tutto me stesso" e ha aggiunto che spera di poter trovare l'amore vero.

I tronisti di Uomini e Donne

In questa prima parte di Uomini e Donne siedono sul trono classico anche un altro ragazzo, come già anticipato e Andrea Nicole, per la prima volta siede sul trono una donna che prima era un uomo. Sin dalle prime indiscrezioni sulle registrazioni in corso in questi giorni, sembra che l'incontro tra la giovane tronista e i pretendenti non sia stato particolarmente negativo: "All’inizio mi preoccupavo delle non chiamate per scendere dalle scale o dell’uscita dallo studio dopo il mio racconto. In fondo è anche un modo per vedere le reazioni delle persone".