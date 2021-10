Uomini e Donne, Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto La scelta di Matteo Fioravanti è Noemi Baratto. Lo rivelano le anticipazioni diffuse dal sito IlVicoloDelleNews. La decisione sarebbe arrivata a sorpresa, durante la registrazione di Uomini e Donne di domenica 10 ottobre. Il tronista avrebbe pianto dopo un’esterna con Noemi, portando Raffaella Mennoia a consigliargli di iniziare subito una relazione con lei.

Il tronista di Uomini e Donne Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta. Ha deciso di intraprendere una relazione con Noemi Baratto. A rivelarlo è il sito IlVicoloDelleNews. Secondo quanto riportato, nella registrazione avvenuta domenica 10 ottobre, Matteo avrebbe deciso di concludere il suo percorso. Dai primi dettagli trapelati, però, sembra che la scelta non fosse affatto programmata per la registrazione di oggi. Tutto sarebbe avvenuto a sorpresa.

La scelta di Matteo Fioravanti a Uomini e Donne

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale sarebbe avvenuta a sorpresa la scelta di Matteo Fioravanti. Ecco come sarebbero andate le cose, secondo quanto riportato dal sito IlVicoloDelleNews. Matteo Fioravanti avrebbe deciso di eliminare due delle tre corteggiatrici. In particolare, avrebbe interrotto il percorso con Francesca e Valentina. A convincerlo a prendere questa decisione, sarebbe stata un'esterna particolarmente intensa con Noemi Baratto, dopo la quale il tronista avrebbe addirittura pianto.

Il consiglio di Raffaella Mennoia

Secondo le anticipazioni, in studio sarebbe stata presente anche Raffaella Mennoia, per presentare il suo libro. L'autrice, dopo aver notato il grande impatto emotivo che l'esterna con Noemi aveva avuto su Matteo Fioravanti, gli avrebbe consigliato di anticipare la sua scelta, perché i suoi sentimenti erano ormai chiari. E Matteo non si sarebbe fatto pregare. Ecco quanto riportano le anticipazioni: