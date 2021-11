Uomini e Donne, Andrea Nicole ha fatto la sua scelta Andrea Nicole Conte ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ma non è stato propriamente un bel momento poiché per alcune sue decisioni è stata attaccata da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

A cura di Ilaria Costabile

Il trono di Andrea Nicole Conte sta per volgere a termine ed è quindi arrivato il momento anche per la tronista di fare la sua scelta. Stando alle anticipazioni che arrivano sui social dalla registrazione della puntata, pare che il momento decisivo per la 29enne sia stato piuttosto burrascoso. Tra Alessandro Verdolini e Ciprian Aftim, è stato quest'ultimo ad avere la meglio, ma non sono mancati commenti da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari che, infatti, non si sono trattenuti dal dire le loro opinioni anche in maniera piuttosto forte.

La scelta di Andrea Nicole

Stando a quanto emerge dalle anticipazioni, durante la registrazione della puntata finale, Andrea Nicole e Ciprian sono stati attaccati piuttosto pesantemente per aver aggirato la redazione. La sera prima della puntata, infatti, il corteggiatore ha raggiunto la tronista a casa e lei ha deciso di farlo entrare e hanno passato la notte insieme. Nessuno dei due, però, si è preso la briga di avvertire lo staff del programma, preferendo mantenere questo loro incontro segreto, fino al momento in cui non fossero stati in studio. Ovviamente, quindi, la scelta è ricaduta su di lui e, quindi, i due sono finalmente usciti dallo studio insieme.

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Ciprian e Andrea

Non hanno gradito questo atteggiamento i due opinionisti del dating show. Gianni Sperti avrebbe accusato la tronista di essere stata disonesta, di non meritare la poltrona sulla quale era seduta, perché con questo atteggiamento ha preso in giro tutti coloro che hanno seguito il suo percorso. A lui si accoda anche Tina Cipollari, la quale ha accusato entrambi di essere dei bugiardi e si sono rivolti a Maria De Filippi con la speranza che, almeno lei, fosse al corrente dell'accaduto. La conduttrice, però, ha ammesso di non sapere nulla e di esserci rimasta male per questo atteggiamento.

La rabbia di Alessandro Verdolini

Chi, ovviamente, è stato travolto da una valanga inaspettata è stato Alessandro Verdolini. Il corteggiatore, infatti, che come tutti ha scoperto quanto era accaduto in studio, non è riuscito a trattenere il suo sgomento e la sua delusione, che lo hanno portato ad attaccare sia Ciprian che Andrea Nicole, accusandoli di essere stati disonesti anche nei suoi confronti.