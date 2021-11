Chi è Alessandro Verdolini, il corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e Donne Alessandro Verdolini è un corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e Donne. Ha 28 anni, è originario di Ancona e lavora come social media manager. Tra i due c’è stato anche un bacio.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandro Verdolini è uno dei corteggiatori di Andrea Nicole a Uomini e Donne, insieme a Ciprian Aftim. Originario di Ancona, ha 28 anni, lavora come social media manager ed è appassionato di sport. La loro conoscenza è iniziata quasi fin dai primi giorni del programma. E dopo una breve pausa, la tronista ha deciso di uscire nuovamente in esterna con lui, che si è dichiarato molto interessato a lei. Tra Andrea Nicole e Alessandro c'è anche un bacio.

Chi è Alessandro Verdolini

Alessandro Verdolini a Uomini e Donne

Alessandro Verdolini ha 28 anni ed è originario di Ancona. Si è laureato in scienze della comunicazione all'Università di Macerata e ha trasformato la sua passione per i social in un lavoro. Ora è un social media manager e modello. Come si legge sul suo profilo Instagram (@aleverdo), privato, è appassionato di calcio, fitness e ama la musica. Prima dell'esperienza a Uomini e Donne, ha avuto una ex fidanzata non sconosciuta. Si tratta di Vanessa Valli, ex finalista a Miss Mondo.

Andrea Nicole e Alessandro, la conoscenza a Uomini e Donne

Alessandro Verdolini e Andrea Nicole a Uomini e Donne

Andrea Nicole ha notato Alessandro fin dall'inizio del suo percorso a Uomini e Donne. Nelle prime esterne, infatti, ha deciso di uscire con lui. Tuttavia, la loro conoscenza si è interrotta quando la tronista ha scelto di dedicarsi ad altri corteggiatori, primo fra tutti Ciprian Aftim. In un secondo momento, il percorso con Alessandro è ricominciato e lui ha dichiarato tutto il suo interesse, dicendosi pronto addirittura a costruire una famiglia con lei. Tra i due c'è un ottimo feeling ed è scattato anche un bacio.