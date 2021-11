La mamma di Andrea Nicole: “Sarai un’ottima madre”, il video della puntata di Uomini e Donne oggi Uomini e Donne, per Andrea Nicole è arrivata una sorpresa speciale ed inaspettata in esterna con Alessandro: la tronista emozionata non ha trattenuto le lacrime.

A cura di Gaia Martino

A Uomini e Donne i riflettori sono puntati su Andrea Nicole, la tronista che si avvicina sempre di più alla scelta finale. Alessandro e Ciprian sono i corteggiatori con cui sta uscendo da molte settimane e per i quali nutre un grande interesse. La puntata di oggi del dating show è iniziata proprio con il percorso della tronista che si è seduta al centro dello studio con i suoi due pretendenti. La prima esterna trasmessa è quella con Ciprian, tornato nel dating show dopo esser stato assalito da diversi dubbi che lo avevano spinto ad andare via. Un bacio ha sancito la pace. È arrivato il momento di Alessandro che si è reso protagonista di un momento emozionante. In esterna le ha fatto una sorpresa davvero speciale.

Una sorpresa speciale per Andrea Nicole

Alessandro ha fatto un gesto speciale per la tronista Andrea Nicole, un passo importante che le ha regalato lacrime di gioia. Nel corso della loro ultima esterna il corteggiatore l'ha lasciata sola nello studio di Uomini e Donne ed ha fatto trasmettere un video messaggio registrato dalla mamma, sua probabile prossima suocera.

Andrea è intelligente, bella, intraprendente, sempre stata tosta anche da piccolissima. Ho realizzato tutto quando mi ha dato la lettera, ci è voluto un po'. Il dolore era che potevano farle qualcosa, che non era in grado di difendersi. Ho sempre cercato di accontentarla per renderla felice, da quando è iniziato il suo percorso, in tutto. Per accontentarla facevo tutto. Ad oggi non è cambiato niente.

Rivolgendosi alla figlia, le ha augurato di trovare l'amore per realizzare il sogno di diventare madre.

Sono fiera e orgogliosa di avere una figlia come te, sono sicura che sarai un'ottima madre, spero che troverai la persona giusta con cui condividere questa strada. Ti sosterrò sempre, sia io che papi. L'importante è che sei felice, il resto non conta

Dopo il video messaggio, la signora si è presentata in studio per abbracciare la tronista, regalandole una grande emozione.

Le conferme di Andrea Nicole su Alessandro

Dopo la sorpresa, è proseguita l'esterna tra i due volti di Uomini e Donne. Il corteggiatore ha raggiunto la tronista per stringerla in un abbraccio e chiederle commenti su quanto accaduto. Andrea Nicole ha apprezzato molto il gesto, non se la sente di nutrire dubbi verso Alessandro.

Mi hai fatto un regalo enorme. Mamma ha detto cose che non ci siamo mai dette. Ti ho già detto che ho sempre visto veridicità in quello che fai, continui a scioccarmi.

Il momento magico si è concluso con un bacio passionale sotto le note di ‘Fai rumore' di Diodato.