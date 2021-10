Uomini e Donne anticipazioni: Andrea Nicole e Roberta baciano Ciprian e Luca, Ida lascia lo studio Domenica 24 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo quanto trapela dalle anticipazioni, ci sarebbero stati due baci carichi di passione. La tronista Andrea Nicole Conte avrebbe baciato Ciprian Aftim, mentre Roberta Giusti avrebbe vissuto un momento di tenerezza con Luca Salatino. Puntata turbolenta per Ida Platano.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 24 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni trapelate parlano di almeno due baci e di nuovi colpi di scena tra i concorrenti del Trono Over. A vivere un nuovo momento di tenerezza sono state la tronista Andrea Nicole Conte e Roberta Giusti. Per Ida Platano, invece, nuovi ostacoli da superare.

I baci delle troniste Andrea Nicole e Roberta

Ciprian Aftim e Luca Salatino

Il sito IlVicolo delle News, fa sapere che nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata domenica 24 ottobre, ci sarebbero stati ben due baci. Andrea Nicole Conte avrebbe baciato Ciprian Aftim. La tronista si sarebbe detta più interessata a lui che al corteggiatore Alessandro. Sempre secondo quanto riportano le anticipazioni, ci sarebbe stato un momento romantico anche per la tronista Roberta Giusti. Si sarebbe concessa, infatti, un bacio appassionato con il corteggiatore Luca Salatino e sarebbe apparsa molto presa da lui. Non resta che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne per assistere a tutti i dettagli.

Anticipazioni: lite tra Gemma e Tina, Ida Platano lascia lo studio

Le anticipazioni svelano anche qualche informazione in più su quanto accadrà ai protagonisti del Trono Over. Per quanto riguarda Tina Cipollari e Gemma Galgani sembrerà di assistere a una replica. Sembra che andranno in scena, infatti, i soliti battibecchi tra l'opinionista e la dama del Trono Over diventati ormai consuetudine di ogni puntata. Gemma, inoltre, sarebbe stata lasciata anche dall'ultimo uomo che frequentava. La puntata si sarebbe rivelata particolarmente turbolenta per Ida Platano. La donna, infatti, sarebbe stata molto criticata nel corso della registrazione. Ciò l'avrebbe spinta a lasciare lo studio più di una volta. Nelle prossime puntata del programma di Maria De Filippi, vedremo cosa è successo.