Uomini e Donne, Alessandro Verdolini: “Con Andrea Nicole vorrei una famiglia tutta nostra” Intervistato dal settimanale di Uomini e Donne, Alessandro Verdolini, uno degli spasimanti di Andrea Nicole Conte, ha raccontato il suo percorso nel dating show di Canale 5. Il corteggiatore ha dichiarato di essere piuttosto preso dalla tronista e, in un futuro, pensa anche ad una famiglia da costruire con lei.

A cura di Ilaria Costabile

A Uomini e Donne procedono le conoscenze tra tronisti e corteggiatori del Trono Classico e a parlare del suo percorso, facendo un primo bilancio, è Alessandro Verdolini, spasimante di Andrea Nicole Conte. intervistato dal settimanale del dating show. Il rivale di Ciprian Aftim ha parlato non solo di quello che sta vivendo giorno per giorno attraverso il programma, ma anche del suo futuro, ovviamente amoroso.

Il percorso di Alessandro a Uomini e Donne

La conoscenza tra Andrea Nicole e Alessandro procede a gonfie vele, dopo un'esterna durante la quale è scattato anche un bacio a dir poco coinvolgente, tra i due c'è sempre più feeling. Sensazione percepita anche dal corteggiatore che, infatti, dichiara: "Io e Nicole abbiamo dei caratteri molto simili, credo di essere un ragazzo semplice e genuino che sa essere serio ma a cui non manca un pizzico di ironia. Una relazione ha bisogno anche di brio. Mi piace quando lei mi dice che la faccio ridere… Poi, certo, la scelta finale spetta a lei e credo sarà per prima consapevole sul perché dovrebbe ricadere su di me".

Il futuro con Andrea Nicole

Il corteggiamento non è certo cosa semplice, soprattutto con gli scambi limitati richiesti dal programma di Canale 5, ma Verdolini non si scoraggia e, anzi, dichiara che fin da subito la sua arma è stata la sincerità e la voglia di mostrarsi senza sovrastrutture: "Con lei sono sempre stato me stesso, e mi sono comportato in base a quello che sono. Andrea Nicole ha conosciuto la mia autenticità". Se il presente sembra promettere piuttosto bene, nonostante la trasmissione e il percorso della tronista non sia ancora arrivato al termine è lecito porre qualche domanda sul futuro e, infatti, sul settimanale si legge: "Come mi immagino tra dieci anni con Andrea Nicole? In una relazione stabile…mi piacerebbe, anche se è difficile fare previsioni. Vorrei una famiglia tutta nostra, ho sempre desiderato averla perché come ho detto credo sia uno dei valori più importanti".