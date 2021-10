Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne: fu la scelta di Sophie Codegoni Secondo le anticipazioni, nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata venerdì 29 ottobre, sarebbe stato presentato il nuovo tronista: Matteo Ranieri. Il ventinovenne è già un volto noto per gli appassionati del programma di Maria De Filippi. Infatti, ha partecipato nel ruolo di corteggiatore di Sophie Codegoni che poi lo scelse.

A cura di Daniela Seclì

Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Venerdì 29 ottobre è stata registrata una nuova puntata del programma di Maria De Filippi, in cui il lottatore di Recco è stato presentato. Ma andiamo con ordine. Secondo quanto trapela dalle anticipazioni diffuse dal profilo Instagram di Amedeo Venza, il giovane sarebbe stato invitato in studio, senza essere messo a conoscenza della proposta che poi gli sarebbe stata fatta.

Matteo Ranieri sul trono di Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni, Matteo Ranieri sarebbe stato invitato nello studio di Uomini e Donne senza che nessuno gli svelasse il motivo. Poi, sarebbe stato trasmesso un filmato che riassumeva la sua esperienza nel programma. Gli appassionati di Uomini e Donne, infatti, ricorderanno che Matteo Ranieri ha già preso parte al programma nelle vesti di corteggiatore di Sophie Codegoni. È stato la scelta della tronista, ma la loro relazione è durata pochissimo. Quindi, dopo aver visto la clip, sarebbe arrivata la fatidica proposta: "Vuoi essere il nuovo tronista?". All'inizio, l'uomo sarebbe apparso titubante e avrebbe sostenuto di non essere certo di sentirsi pronto a fare questa esperienza. Incoraggiato dal pubblico presente in studio, però, alla fine avrebbe accettato.

Chi è Matteo Ranieri, da corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni a tronista

Il 19 febbraio scorso, andava in onda su Canale5 la scelta di Sophie Codegoni. La modella, che in questo momento è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, decise di intraprendere una relazione con Matteo Ranieri. Di recente, nella casa, la gieffina ha confidato di essere stata lasciata da Matteo di punto in bianco e che l'unica preoccupazione del lottatore fosse come dirlo ai follower. Ma chi è Matteo Ranieri? Classe 1992, è originario di Recco. Lavora come lottatore professionista ma anche in un'azienda di infissi. Non resta che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne, per avere la conferma che Matteo Ranieri sia il nuovo tronista.