Uomini e Donne, Andrea Nicole: “Sono stata il dolore più grande dei miei genitori”

A cura di Giulia Turco

Continua il percorso di Andrea Nicole a Uomini e Donne. La tronista è divisa tra i corteggiatori Alessandro e Ciprian, con i quali sta instaurando un legame molto intenso: la scelta non sarà semplice. Nella puntata in onda giovedì 11 novembre, Andrea Nicole e Alessandro vivono un'esterna spensierata, si scambiano baci e lui le promette di volerla portare con sé fuori dal programma. Nel pomeriggio la tronista vede Ciprian e con lui si lascia andare ad uno sfogo inaspettato, raccontando aneddoti profondi del suo passato.

La sfogo di Andrea Nicole

Durante l'esterna con Ciprian, la tronista si lascia andare a delicate confessioni che riguardano la sua famiglia. Andrea Nicole ammette di sentirsi fragile, proprio perché è emotivamente coinvolta dalla conoscenza sia con lui che con Alessandro. È spaventata dall'idea di rimanere delusa e l'istinto sarebbe quello di fuggire. "Non mi vergogno a dire che in alcuni momenti ho pensato di non arrivare alla fine", ammette in lacrime, "ho creduto che forse non ne valesse la pena continuare a combattere. Quando ti rendi conto di essere stata il più grande dolore dei tuoi genitori è una cosa brutta, ma vera", ammette.

Andrea Nicole divisa tra Alessandro e Ciprian

In studio Andrea Nicole e Ciprian si stringono in un lungo abbraccio. Interviene l'opinionista Gianni Sperti che osserva: "Non l'ho mai vista piangere in quel modo in esterna, quel momento con Ciprian è stato molto profondo". La verità però è che Andrea Nicole è divisa tra Ciprian e Alessandro e con entrambi scambia confessioni molto profonde. L'esterna con Alessandro infatti era andata altrettanto bene. "Voglio che tu sappia che se sono qua è per portarti a casa", le spiega il corteggiatore. "Portami via allora", risponde lei, prima di lasciarsi andare ad un bacio altrettanto appassionato.