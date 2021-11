Uomini e Donne, Maria De Filippi ai corteggiatori di Andrea Nicole: “Lei non cerca un uomo sottone” Forse per rispetto della storia travagliata che Andrea Nicole ha alle spalle, o per il timore di inciampare in una parola sbagliata che li possa penalizzare agli occhi del pubblico, fatto sta che Alessandro e Ciprian hanno un atteggiamento reverenziale verso la tronista che fa storcere il naso a Maria De Filippi.

A cura di Giulia Turco

Andrea Nicole è nel pieno del suo percorso a Uomini e Donne: da un lato c'è la frequentazione con Ciprian, il biondo occhi di ghiaccio dalla personalità impenetrabile, dall'altro Alessandro che si dice pronto ad uscire dal programma e a mettere in piedi una famiglia con lei. La caratteristica che accomuna i due corteggiatori è che in studio assumono entrambi un atteggiamento quasi reverenziale nei confronti della tronista. Forse per rispetto della storia travagliata che Andrea Nicole ha alle spalle, forse per timore di inciampare in una parola o un gesto sbagliato che li possa penalizzare agli occhi del pubblico. "Lei vuole un uomo che la porti via, non un sottone come voi", li stuzzica la conduttrice.

Maria De Filippi: "Mi impressiona come si facciano comandare da te"

Fatto sta che i due ragazzi si sono ormai crogiolati in uno stato di adorazione nei confronti di Andrea Nicole, tanto da aver appiattito le dinamiche del programma. Il confronto ha spesso un'unica direzione e la tronista si destreggia tra i baci che regala ad entrambi scanditi dai tempi delle esterne, tanto da riuscire a "gestire" i comportamenti di entrambi. Se ne accorge la conduttrice, che in studio cerca di far prendere una piega diversa alla situazione: "Scusami se mi infilo, però comandi in modo netto tutti e due, porca miseria. La cosa che mi fa impressione è quanto loro si fanno comandare. Tu hai sicuramente un carattere forte, ma voi il vostro carattere dovete tirarlo fuori", li incoraggia Maria de Filippi. "Penso che chi se la porterà via sarà chi la stupirà, non chi fa quello che dice lei".

Andrea Nicole è divisa tra Ciprian e Alessandro

Andrea Nicole è consapevole di avere un carattere forte e di prendere troppo spesso in mano la situazione, ma al tempo stesso davanti alle parole di Maria cerca di difendere i suoi corteggiatori. Mentre Alessandro è in studio, Ciprian ha deciso di non presentarsi in puntata: "Adesso lei Ciprian lo prende e lo riporta qua, penso nel giro di mezz’ora", stuzzica la conduttrice. "In un discorso che voi due portate avanti, tu gestisci anche il dialogo e le risposte. Tu a volte ti comporti come se la sua opinione non contasse neanche. In teoria in un rapporto a due non fai le cose a prescindere dal suo comportamento", continua Maria spiegando che il suo non è un rimprovero, ma solo un consiglio influenzato da uno sguardo esterno sul suo percorso: "Sto cercando di farti vivere una storia che non sia tu a scrivere".