L’imbarazzo di Andrea Nicole dopo il primo bacio con Ciprian: “Con la lingua non era il caso”

A cura di Giulia Turco

Andrea Nicole e Ciprian Aftim si sono scambiati il primo bacio a Uomini e Donne. Come già rivelato dalle anticipazioni di qualche settimana prima, il bacio è avvenuto durante un'esterna, ma a telecamere spente. Dopo un incontro andato particolarmente bene (Ciprian è il corteggiatore che ha frequentato di più Andrea), la tronista ha chiesto alla redazione di spegnere le telecamere per vivere un momento di intimità con il ragazzo. Nessuno però ha avuto le prove del bacio, tanto che in studio si scatenano i primi dubbi.

Ciprian Aftim: "È stato un bacio dolce"

Cala l'imbarazzo in studio dopo le immagini dell'ultima esterna tra la tronista e Ciprian. Tra i due sarebbe scattata la scintilla che li ha spinti ad avere, per la prima volta, un approccio fisico. "È stato un bacio dolce", commenta Ciprian, ammettendo una lieve delusione: avrebbe voluto che Andrea Nicole si lasciasse andare un po' di più. "Era la prima volta che ci approcciavamo fisicamente", si giustifica la tronista imbarazzata, "non mi sembrava il caso di mettere la lingua", ammette tra i rossori. A non gioire di quelle immagini è Gabrio, il corteggiatore di Forlì con il quale Andrea sta portando avanti una conoscenza, ma che al momento è stato messo da parte: "Sicuramente mi ha spiazzato", commenta. "Ti ho pensato molto in questi giorni e mi sono reso conto di essere abbastanza vulnerabile. Mi sono andate via le parole, mi sento l'ultimo dei tre".

I dubbi di Gianni Sperti

La tronista spiega a Gabrio che per lei non esiste nessun classifica tra i corteggiatori che sta frequentando. Oltre a Gabrio Landi ci sono Ciprian e Alessandro. "Siete tre ragazzi completamente diversi", spiega. Gianni Sperti, che ha sempre manifestato una certa sfiducia nei confronti di Ciprian, non crede che sia avvenuto il bacio. "Perché avviene a telecamere spente?", chiede l'opinionista, "Nicole puoi spiegare la dinamica del bacio?". La tronista, ancora più a disagio, spiega di essersi avvicinata a lui, dopo di ché Ciprian avrebbe fatto il gesto di baciarla.