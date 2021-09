Chi è Gabrio Landi, il corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e Donne Gabrio è il corteggiatore che a Uomini e Donne ha iniziato a conoscere Andrea Nicole. Vive a Forlì dove lavora come operatore ecologico e occasionalmente come giardiniere e ha un figlio di nome Ethan nato da una relazione precedente. È stato adottato da una famiglia romagnola, ma ha origini russe. La sua storia e la sua infanzia difficile hanno commosso molto la tronista, che lo ha già definito un “gigante buono”.

A cura di Giulia Turco

Gabrio Landi è il nuovo corteggiatore di Andrea Nicole, pronto a mettere in discussione la sua conoscenza con Cirpian. Ha origini russe, ma è stato adottato da una famiglia di Forlì. Oggi lavora come operatore ecologico e, per arrotondare, occasionalmente come giardiniere. Ha un figlio di nome Ethan avuto da una precedente relazione, che abita in un'altra regione, ma due volte al mese lo raggiunge per passare del tempo con lui.

La storia di Gabrio a Uomini e Donne

Gabrio nasce in Russia, in una città, Volgograd, che è la vecchia Stalingrado. Cresce con sua madre, dopo la separazione dei suoi genitori nonostante a lui avessero raccontato che il papà era morto. La madre, che Gabrio chiama per nome, Lilith, proprio perché rifiuta un legame affettivo con la donna, era poco a casa, più spesso "in giro ad ubriacarsi e a farsi di qualche cosa", come ha raccontato il ragazzo. Da piccolino si è dovuto arrangiare e provvedere da solo a procurarsi da vivere, talvolta rubando, per prendersi cura anche di suo fratello minore.

La conoscenza tra Gabrio e Andrea Nicole

Gabrio e Andrea Nicole hanno fatto una prima esterna, che è andata molto bene. La tronista è tornata a casa molto soddisfatta dell'incontro, felice di aver aver trovato una persona comprensiva nei suoi confronti e rispettosa della sua storia. In studio Maria ha raccontato che i due ragazzi si sono scambiati oltre 70 messaggi e ha letto al pubblico una parte della loro conversazione in chat. La tronista lo definisce un "gigante buono, c'è tanto altro, che può essere nascosto dal tuo aspetto".