Uomini e Donne, Andrea Nicole in lacrime per il comportamento dei suoi corteggiatori

A cura di Giulia Turco

Andrea Nicole sta vivendo la prima crisi del suo percorso a Uomini e Donne. La tronista ha iniziato una conoscenza con il corteggiatore Ciprian Aftim, che potrebbe presto subire una battuta d'arresto. A ferire la tronista, in particolare, è la scelta del ragazzo di conoscere anche Roberta. Nicole sa di non potergliene fare una colpa, che è giusto che Ciprian faccia le sue valutazioni, ma non può nascondere il dispiacere e la paura di affezionarsi a qualcuno che può perdere da un momento all'altro, come già le è successo troppo spesso in passato.

Le lacrime di Andrea Nicole

Il comportamento dei corteggiatori sta frenando Andrea Nicole, che ha molta paura di fare passi indietro rispetto alle sue certezze e consapevolezze su se stessa. In uno sfogo con la redazione, non riesce a trattenere le lacrime: "Non dipende da lui nello specifico", spiega a proposito di Cripian, "ma ho paura che la persona che go di fronte possa non avere intenzioni sincere nei miei confronti. Questa paura mi ha un po’ buttata giù, come se stessi tornando indietro a cose che non voglio più vivere e che non mi fanno piacere". Il suo timore è quello di risentirsi piombare addosso le insicurezze che credeva di aver superato per sempre:

Non voglio più sentirmi in difetto con la persona che ho a fianco perché dopo tutto quello che ho fatto per esistere per fa sì che Andrea non soccombesse non è giusto.

Dopo Ciprian Andrea Nicole si avvicina a Gabrio

Andrea e Ciprian negli ultimi giorni erano apparsi parecchio affiatati. Complice un'esterna andata particolarmente bene, al punto da spingere la tronista a chiedere al programma di proseguire senza le telecamere. Rimasti soli, Andrea e Ciprian si sarebbero scambiati il loro primo bacio. Ciò nonostante il corteggiatore ha manifestato la curiosità di conoscere la tronista Roberta e Nicole, ferita dalla delusione, ha deciso di provare a conoscere un nuovo pretendente, Gabrio Landi, che sembra averla colpita più del previsto.