I due continuano a battibeccare. Ciavy dice: "Quante volte è capitato che tu facessi una caz**ta e poi sei venuta da me e ti ho perdonata". Lei dice che se l'avesse perdonata davvero non l'avrebbe trattata così: "Tu mi hai chiusa in casa, mi mandavi foto di altre donne. Un altro uomo mi ha corteggiata e mi ha fatto sentire amata". Poi nega che ci sia stato un bacio. Secondo quanto dice Valeria sarebbe stato sulla guancia. La giovane continua: "Tu mi hai annullato in due anni, non potevo più vedere i miei amici" e ribadisce: "Mi hai rinchiuso per due anni". Ciavy non ci sta: "Ti ho rinchiuso perché se esci guarda come ti comporti e poi in realtà hai fatto sempre come ti pareva". Valeria si rivolge a Filippo Bisciglia:

"Ciavy mi ha completamente annullato. Non potevo fare nemmeno una passeggiata. A dicembre ho scoperto l'ultima cosa che ha fatto. Io lo perdonavo perché mi sentivo in colpa per una cosa che io ho fatto. Io lo amavo, altrimenti una persona non si annulla così. Se perdoni davvero una persona, la ferita rimane e poi ci convivi. Io in questi giorni mi sono riamata. Io sono rinata".

Poi ha continuato: "Lui lo sa cosa mi ha fatto passare. Alle tre di notte ad andare a cercarlo. Io ora mi amo. Il nostro era un amore malato" e Ciavy: "Mi amo io perché non sto più con te. In confronto a te, io esco a testa alta. Tu sei così piccola". Filippo interviene di nuovo: "Sai perché Valeria parla con me? Perché tu non la fai parlare". Valeria spiega cosa ha provato in questo programma: "Ho conosciuto persone meravigliose. Mi sono sentita amata. Pensavo che Ciavy mi mancasse di più ma non è così. Io ora non sto piangendo perché sono pentita, ma perché finalmente ho la risposta". Dopo avere inveito ancora l'uno contro l'altro è il momento di prendere una decisione. Entrambi sostengono di voler tornare a casa da soli e prendono strade separate.