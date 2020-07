L’atteggiamento da piacione di Antonio Martello a Temptation Island 2020 finisce per imbarazzare la compagna Annamaria Laino. L’abitudine di lui di esprimersi in dialetto napoletano ha costretto la produzione del docu-reality a sottotitolare le sue frasi nella stragrande maggioranza dei casi. Il post produzione interviene anche in caso di errori di grammatica e sintassi, provvedendo a correggere le frasi sottotitolate affinché siano pienamente comprensibili dal pubblico a casa. Se ne accorge Annamaria che, di fronte a uno strafalcione del fidanzato che aveva appena sbagliato un verbo, lo corregge finendo per prenderlo in giro: “Ma smettila, che ti correggono pure con i sottotitoli”.

Antonio Martello fa il piacione, la compagna non gradisce

Al di là delle parentesi divertenti, Annamaria sembra soffrire la partecipazione a Temptation Island. È decisa a non chiedere il falò prima dello scadere dei 21 giorni perché convinta di volere vedere fin dove il compagno arriverà a spingersi ma le sue intemperanze nei confronti delle single la infastidiscono. Tra balli e frasi allusive, Antonio è l’anima del villaggio tanto da arrivare ad ammettere di avere “la malattia delle donne”, una cosa che disturba profondamente la compagna che si di avergli perdonato qualche tradimento. Non sa ancora che, fuori dal villaggio, l'ex moglie di Antonio ha raccontato un'altra versione della storia tra i due.

Il colpo mimato contro Valeria Liberati

Un altro momento particolarmente carico della puntata lo offre ancora Annamaria che, ormai arrabbiata, non riesce ad avere il pieno controllo delle sue reazioni. Convocata nel pinnettu per vedere un video di Antonio con una delle single, esce poco dopo e torna nel villaggio furiosa tanto che, immaginando di avere di fronte il compagno, mima un forte colpo alla testa e minaccia: “Ti scasso la faccia”. Ma di fronte a lei, a subire il colpo, c’è solo la povera Valeria Liberati.