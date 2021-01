Da giovedì 7 gennaio, in onda su Rai1 Che Dio ci aiuti 6. La serie televisiva con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi torna con 20 nuovi episodi e 10 puntate. Questa edizione è ambientata ad Assisi. È prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction ed è diretta da Francesco Vicario. Nel cast anche Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo. L'appuntamento con la sesta stagione di Che Dio ci aiuti è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni prima puntata del 7 gennaio

Giovedì 7 gennaio, in onda su Rai1 la prima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Gli spettatori assisteranno ai primi due episodi. Ecco le anticipazioni. Episodio 1: le suore del Convento degli Angeli si sono trasferite ad Assisi. Azzurra si prepara al noviziato, ma c'è ancora qualcosa che la lega alla sua vecchia vita. Nico e Ginevra, intanto, stanno organizzando il loro matrimonio, ma Monica potrebbe sparigliare le carte. Suor Angela, tornata nella sua città natale Assisi, ha dei vuoti di memoria. L'arrivo di Erasmo sarà cruciale per lei. Episodio 2: Ginevra farà andare su tutte le furie Nico. Monica ha perso tutto ed è sprofondata in uno stato di apatia, da cui suor Costanza prova a risvegliarla. Azzurra, invece, cerca di aiutare la piccola Penelope, detta Penny. Suor Angela affronta la sua sfida più grande, parlare con il padre che non vede da tempo.

Il cast di Che Dio ci aiuti 6: c'è anche Stefano De Martino

Elena Sofia Ricci interpreta Suor Angela; Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino interpreta Nicodemo Santopaolo; Diana Del Bufalo interpreta Monica Giulietti; Simonetta Columbu interpreta Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon interpreta Emiliano Stiffi; Erasmo Genzini interpreta Erasmo Ferri; Luigi Diberti interpreta Primo Rapetti; Irene Ferri interpreta Elisa Rapetti; Isabella Mottinelli interpreta Carolina; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello interpreta Penelope; Damiano Cuccuru interpreta Mattia. Inoltre, tra gli ospiti speciali, anche Stefano De Martino.

La trama della fiction con Elena Sofia Ricci

La sesta stagione di Che Dio ci aiuti è ambientata ad Assisi. È la città dove suor Angela è cresciuta e dove vive suo padre. Purtroppo, con l'uomo i rapporti si sono interrotti da tempo e la suora si vedrà costretta a fare i conti con il suo passato. Suor Costanza dovrebbe riposarsi e lasciare spazio alla nuova Madre Superiora, ma non vuole proprio saperne di starsene con le mani in mano. Azzurra, intanto, è ormai una novizia e ha nuove sfide da affrontare. Gli spettatori, poi, conosceranno Penelope, una bambina che da quando è rimasta orfana non parla più e che si legherà molto ad Azzurra. Ginevra e Nico sono prossimi alle nozze, ma la gelosia nei confronti di Monica porterà l'ex novizia a comportarsi in modo strano. Intanto, arriva Erasmo a sconvolgere la vita in convento.

Dove vedere Che Dio ci aiuti 6 in replica e in streaming

Le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 andranno in onda ogni giovedì, in prima serata su Rai1. Se non si ha la possibilità di seguire la fiction in televisione, nessun problema. È possibile vedere gli episodi in diretta streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma, inoltre, saranno disponibili le puntate dopo la messa in onda in modo che gli spettatori possano vederle compatibilmente con i loro impegni.