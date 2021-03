In questi giorni, un'accesa polemica ha investito le fiction Rai. In tanti hanno notato che in tre delle serie tv di maggior successo degli ultimi tempi – Mina Settembre, Le indagini di Lolita Lobosco e Che Dio ci aiuti 6 – sono stati raccontati casi di donne che denunciavano stupri mai realmente avvenuti. Il sito Aestetica Sovietica, poi, ha chiesto spiegazioni ai vertici Rai. Richiesta a cui ha fatto eco anche il segretario della Commissione di vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che su Twitter ha dichiarato: "Sull'imperdonabile ripetersi di finti stupri nelle fiction Rai siano le donne del Cda a chiedere spiegazioni e chiarimenti, prima che a farlo debba essere un uomo, come il sottoscritto, nei confronti di un altro uomo come l'Ad Salini. Chi non ha controllato? Quanto è stato speso?". Il caso è esploso dopo la messa in onda della nona puntata di Che Dio ci aiuti 6, trasmessa giovedì 25 febbraio. Fanpage.it ne ha parlato con la sceneggiatrice della serie Silvia Leuzzi. Prima, però, ripercorriamo i casi che hanno scatenato le polemiche e che hanno fatto scaturire l'accusa contro il Servizio Pubblico di minare ulteriormente la credibilità delle vittime di violenza, in un'epoca in cui già si scontrano contro il rischio di denunciare e non essere credute o adeguatamente difese.

I finti stupri raccontati nelle fiction Rai

Mina Settembre – episodio 10: Arianna accusa di stupro il ginecologo Domenico. La ragazza è un'estetista diciottenne che sta facendo uno stage presso un rinomato Centro Estetico. Quando la madre nota che ha dei lividi sul braccio, indaga per capire chi le abbia fatto del male. Trova la ricetta della pillola del giorno dopo nella borsa della figlia e la sente parlare al telefono del ginecologo. Le chiede se sia stato lui a picchiarla e la ragazza, in lacrime, dice di sì. In realtà, si tratta di una menzogna. Arianna ha lasciato credere che fosse stato Domenico a procurarle quei lividi, perché terrorizzata dalla sua datrice di lavoro che la minacciava e le imponeva di non rivelare l'abuso subito da un cliente del centro estetico.

Le indagini di Lolita Lobosco – episodio 1: Angela accusa il suo datore di lavoro, Stefano, di stupro. In realtà, la violenza non è mai avvenuta. Angela si presta a un complotto orchestrato da Chiara, moglie dell’uomo, che intende liberarsi di lui e vivere alla luce del sole la sua relazione con l'amante Dudù. Proprio Dudù dà un pugno ad Angela per rendere credibile l'aggressione. In cambio della denuncia, la donna riceve soldi e un appartamento dove potere andare a vivere con il fidanzato Ciro.

Che Dio ci aiuti 6 – episodio 18: Miriam si reca dal fratello Nico, avvocato, e gli chiede di difenderla. Ha denunciato il suo professore per avere abusato di lei. Anche in questo caso, l'accusa si rivela falsa. Smascherata, la ragazza spiega che la sua cara amica Sara è stata violentata da quel professore, ma non ha avuto mai il coraggio di denunciare. Pian piano è sprofondata nella depressione fino a togliersi la vita. Miriam spiega: "L'ho fatto solamente perché volevo fermarlo". Il polverone si è sollevato dopo la messa in onda di questo episodio.

La replica di Silvia Leuzzi, sceneggiatrice di Che Dio ci aiuti 6

Va riconosciuto che la serie tv Che Dio ci aiuti, nell'arco di sei stagioni, ha affrontato con la necessaria delicatezza, temi attuali come il bullismo, il revenge porn, l'alcolismo giovanile e anche la violenza sulle donne. Il personaggio di Ginevra, ad esempio, ha narrato spesso il dramma dell'essere cresciuta con un padre violento sensibilizzando a denunciare. Fanpage.it ha chiesto alla sceneggiatrice Silvia Leuzzi di replicare alle polemiche. Leuzzi ha chiarito: "Lungi da noi sminuire le donne, cerchiamo di fare proprio il contrario" e ha aggiunto:

"Ho appreso della polemica, ci tengo a precisare che non ho avuto modo di vedere i casi raccontati nelle altre fiction. Nel nostro caso, però, non era un finto stupro e basta. Si trattava di una storia ispirata a un romanzo di McEwan. Da lì, abbiamo tratto questa dinamica di una donna che denuncia uno stupro per conto di un'amica. È vero che la nostra protagonista, all'inizio della storia, simula uno stupro, ma lo fa per riscattare un'amica che è stata veramente violentata, ma non ha avuto la possibilità e il coraggio di denunciare il professore. È una bugia a metà. Il fatto è veramente successo nei termini in cui lei lo racconta. Miriam dà voce a una donna che non può più parlare. Il messaggio voleva essere proprio questo: dare voce anche a chi la voce non ce l'ha più".

Quindi ha concluso: "Nella serie Che Dio ci aiuti siamo molto attenti alla rappresentazione delle donne. Cerchiamo sempre di uscire dagli stereotipi, di portare dei messaggi positivi. Credo che questo sia sotto agli occhi di tutti. Anche nel caso da noi raccontato, per quanto la protagonista lo faccia a fin di bene, alla fine ritira la denuncia e ammette di non avere davvero subito una violenza".