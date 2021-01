Le anticipazioni della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 4 febbraio su Rai1. Verranno trasmessi il decimo e l'undicesimo episodio. Nella prossima puntata, ci sarà Stefano De Martino come guest star (qui le dichiarazioni di Pierpaolo Spollon sulla scena girata con il ballerino). Inoltre, Azzurra inizia a dubitare che il suo destino sia quello di farsi suora. L'appuntamento con la fiction con Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni sesta puntata di giovedì 4 febbraio

Le anticipazioni della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 4 febbraio. Episodio 11 – Azzurra cerca di comprendere quale sia la famiglia più adatta a Penny. Non si perdonerebbe mai di aver scelto per lei dei genitori sbagliati. La bambina, tuttavia, sembra sapere perfettamente il destino che vorrebbe per se stessa. Suor Angela non trova pace. Continua a sospettare che Erasmo sia suo figlio. Intanto, c'è grande fermento. Suor Costanza ha la brillante idea di iscrivere tutti i giovani che frequentano il convento a una gara di ballo il cui giudice è Stefano De Martino. Durante la gara, Emiliano innesca una competizione spietata con Nico. È geloso del fatto che l'avvocato abbia avuto una relazione con Monica.

La sorella di suor Angela svela i suoi segreti

Episodio 12 – Suor Angela dovrà fare i conti con un altro tassello del suo passato. Ad Assisi, infatti, fa ritorno Elisa, sorella della religiosa. Così, altri segreti di famiglia verranno alla luce. Erasmo è ormai deciso a fare chiarezza. Con il supporto di Carolina, parte alla ricerca di sua madre. Intende fare tutto il possibile per rintracciarla. Monica, intanto, riceve la visita della zia Franca. Così, tenta di ideare un piano per ottenere da lei un lascito. Coinvolge anche Nico e la piccola Penny. Azzurra inizia a temere di non essere sulla strada giusta. Prega per avere dall'alto un segno che il suo destino sia davvero farsi suora.