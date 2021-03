Il palinsesto di giovedì 11 marzo ha offerto agli spettatori serie televisive, film, programmi di intrattenimento e approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio all'attesissimo finale di stagione di Che Dio ci aiuti 6, serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. Canale5 ha risposto con il film Wonder Woman. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti.

Boom per il finale di Che Dio ci aiuti 6

Rai1 ha proposto la decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Nell'emozionante finale di stagione della serie tv con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Simonetta Columbu, Gianmarco Saurino e Diana Del Bufalo, si è aggiunto anche la guest star Can Yaman. La fiction ha salutato gli spettatori con il consueto boom negli ascolti. Davanti allo schermo, infatti, c'erano 6.113.000 spettatori pari al 27.1% di share. In particolare: 6.401.000 spettatori e il 24.4% di share per il primo episodio, 5.881.000 spettatori e il 30% di share per il secondo episodio. Su Canale5, il film Wonder Woman con Gal Gadot e Chris Pine, si è fermato a 1.850.000 spettatori pari al 9.3% di share.

Come è finita la serie Che Dio ci aiuti 6 (SPOILER)

Il finale di Che Dio ci aiuti 6 ha regalato agli spettatori tante emozioni e colpi di scena. Il matrimonio tra Nico e Ginevra non si è concluso con un sì. Erasmo, pazzo d'amore per Ginevra, ha provato a interrompere la cerimonia dichiarando i suoi sentimenti all'ex novizia. Lei, però, lo ha mandato via. Nico, assistendo a quella dimostrazione d'amore, ha preso coscienza di provare affetto e stima per Ginevra, ma non quel sentimento che ti spinge a fare follie. Negli ultimi minuti della serie, Nico è corso in aeroporto per fermare Monica che stava per partire. Così, ha scoperto che anche la giovane stava tornando indietro e si sono finalmente confessati l'amore che ancora li lega. Ginevra, invece, ha raggiunto Erasmo riuscendo a fermarlo poco prima che si suicidasse. Lo ha consolato con un bacio. E la piccola Penny? Monica ha deciso di adottarla e la bambina ha finalmente ripreso a parlare. Can Yaman è apparso fugacemente nei panni del nuovo barista. Farà parte della settima stagione? Qui le dichiarazioni della sceneggiatrice Silvia Leuzzi.

Ascolti tv di giovedì 11 marzo

in foto: Wonder Woman

Vediamo gli ascolti registrati dalle altre reti. Rai2 ha trasmesso la prima puntata di Anni 20. Il programma è stato seguito da 394.000 spettatori pari all’1.6% di share. Rai3 ha lasciato spazio all'ultima puntata dello spettacolo Lui è peggio di me, che ha raccolto 1.049.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Rete4 ha proposto Dritto e rovescio. La trasmissione ha raccolto 1.196.000 spettatori con il 6.2% di share. Italia1, infine, ha trasmesso il film Vacanze ai Caraibi che è stato seguito da 1.315.000 spettatori con il 5.3% di share.