Le anticipazioni dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 11 marzo su Rai1. Nella decima puntata che segnerà anche il finale di stagione verranno trasmessi il diciannovesimo e il ventesimo episodio. Guest star il divo della soap turca Can Yaman. Per Nico e Ginevra è arrivato il momento di celebrare il loro matrimonio ma non mancheranno gli imprevisti. L'appuntamento con l'ultima puntata della fiction con Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni ultima puntata dell'11 marzo

Anticipazioni dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 11 marzo. Episodio – 19, Suor Angela ha finalmente il quadro completo della situazione. Infatti, è venuta a galla tutta la verità su suo padre. Ora dovrà prendere un'importante decisione. Dovrà capire se la cosa più giusta da fare sia dirlo a Erasmo. Nico, intanto, è immerso nei preparativi del matrimonio con Monica. A causa dello stress, però, l'inconscio farà un brutto scherzo all'avvocato. Carolina inizia a comportarsi in modo strano e ciò sembra avere a che fare con un mistero che riguarda il suo passato. Azzurra, intanto, si sente una super suora.

Il matrimonio di Nico e Ginevra

Episodio 20 – Erasmo viene a sapere tutta la verità su Primo. Al contrario di tutte le aspettative, però, sembra totalmente impassibile davanti a quanto scoperto. Il suo modo di reagire riaccende i sospetti di suor Angela. La donna è sempre più convinta che Erasmo stia nascondendo qualcosa. La frizzante religiosa non si sbaglia affatto. Erasmo sta orchestrando un piano. Il tanto atteso giorno del matrimonio di Nico e Ginevra è finalmente arrivato. I due fidanzatini sembrano essere pronti a coronare il loro sogno d'amore. Tuttavia, non mancheranno innumerevoli imprevisti che potrebbero mandare all'aria la cerimonia. Il loro amore sarà più forte di tutto?