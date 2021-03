La serie tv Che Dio ci aiuti 6 è giunta al finale di stagione. Giovedì 11 marzo, in onda su Rai1 la decima e ultima puntata. Poi i personaggi di suor Angela, suor Costanza, Azzurra, Ginevra, Nico e Monica saluteranno gli spettatori di Rai1. La domanda che coloro che si sono appassionati alle vicende del convento oggi si fanno è: Che Dio ci aiuti 7 si farà? Avremo modo di rivedere il cast composto da Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Simonetta Columbu, Gianmarco Saurino e Diana Del Bufalo? Can Yaman avrà un ruolo? Fanpage.it ha parlato dell'ipotesi della nuova stagione con la sceneggiatrice della serie di Rai1 Silvia Leuzzi.

La nuova stagione di Che Dio ci aiuti si farà?

Elena Sofia Ricci ha dichiarato più volte di essere affezionata a suor Angela, tanto da non riuscire a liberarsi di lei. Alla luce dell'affetto che l'attrice prova per il suo personaggio e del successo negli ascolti, l'ipotesi della settima stagione appare concreta. Fanpage.it ha chiesto a Silvia Leuzzi se sia già iniziata la fase di scrittura. La sceneggiatrice ha dichiarato:

"Ancora no, le riprese si sono concluse solo qualche settimana fa. Anche il reparto di scrittura non è mai stato fermo. Ancora non abbiamo iniziato. Siamo tutti molto legati a Che Dio ci aiuti. Se sarà possibile, saremo tutti disponibili e felici di lavorarci di nuovo perché è una fonte inesauribile di racconti umani, di nuovi personaggi e di storie. Speriamo di poterlo fare molto presto".

L'accortezza che avranno sempre sarà quella di non snaturare la serie pur di produrre una stagione in più: "Per me la cosa più importante è non tirare le cose per le lunghe senza motivo. Ogni volta, ci mettiamo nelle nostre stanzette e prima di ideare una nuova stagione, ci chiediamo cosa vogliamo raccontare? Cosa ci interessa trasmettere al pubblico? Quale messaggio vogliamo veicolare? E devo dire che finora per noi è sempre stato facile. È un format che potenzialmente può essere infinito perché attraverso suor Angela si può dar voce a tantissimi altri personaggi e a tematiche importanti".

Can Yaman nel cast di Che Dio ci aiuti 7: l'ipotesi

Nell'intervista rilasciata a Fanpage.it, Silvia Leuzzi ha parlato anche della possibilità che l'attore Can Yaman, guest star dell'ultima puntata, diventi a tutti gli effetti uno dei protagonisti di un'eventuale nuova stagione. La sceneggiatrice non ha potuto sbilanciarsi troppo: "Non posso ovviamente fare alcun tipo di spoiler. Non posso darti informazioni a riguardo però sì, potrebbe essere anche un lancio per qualcosa di più. Già è stato difficile finire questa stagione, ci sarà il tempo per pensarci".

Intanto, nella breve diretta che il cast di Che Dio ci aiuti 6 ha tenuto su Facebook poco prima della puntata finale, Can Yaman ha commentato così la sua esperienza sul set: "È stato un ruolo brevissimo. È la prima volta che sono un ospite, una guest star, in genere sono sempre il protagonista. Non conoscevo la serie, ho dovuto informarmi. È stato piacevole, è stato molto divertente per me. Speriamo di vederci ancora un'altra volta. Sono il benvenuto in questa serie? Grazie". Dunque, sembra che l'attore sia rimasto piacevolmente sorpreso da questa esperienza e non è detto che non decida di fare il bis. Non resta che attendere i prossimi giorni per sapere ufficialmente se la settima stagione vedrà la luce e come sarà composto il cast.