La serie tv Che Dio ci aiuti 6 è solita sorprendere gli spettatori con guest star molto amate. Un attore che in questo periodo è sulla cresta dell'onda, infatti, ha annunciato sui social di essere sul set della serie televisiva con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Stiamo parlando di Can Yaman. La star delle soap turche ha pubblicato nelle Instagram Stories un post nel quale ha dato appuntamento su Rai1.

L'annuncio di Can Yaman

Mercoledì 17 febbraio, Can Yaman ha pubblicato nelle Instagram Stories una foto che ritrae il set della fiction record di ascolti. Nello scatto si vede la troupe a lavoro. Ovviamente tutte le persone ritratte sono munite di apposita mascherina, come prevedono le norme di sicurezza per arginare il contagio da Covid-19. L'attore, che attualmente è molto chiacchierato per il gossip sospetto con Diletta Leotta, ha accompagnato l'immagine con la frase: "Ci si vede" e ha taggato l'account ufficiale di Che Dio ci aiuti. Insomma, ci sono ben pochi dubbi circa la sua partecipazione come guest star a un episodio della fiction.

Cosa farà in Che Dio ci aiuti 6 e quando andrà in onda

Ma quale sarà il ruolo dell'attore nella serie tv Che Dio ci aiuti 6 e quando andrà in onda la puntata che lo vedrà tra i protagonisti? Andiamo con ordine. Secondo le indiscrezioni riportate da Panorama, Can Yaman dovrebbe interpretare un nuovo barista che porta scompiglio in convento. Il suo personaggio dovrebbe addirittura fare vacillare la vocazione di Francesca Chillemi, Azzurra Leonardi, con un clamoroso colpo di fulmine. Yaman si è presentato sul set proprio mercoledì 17 febbraio, dunque nel giorno in cui ha pubblicato il post. Le riprese dell'episodio di cui sarà protagonista sono recenti, è esclusa la possibilità che le sue scene vadano in onda nella puntata del 18 febbraio o in quella del 25 febbraio. Fanpage.it è in grado di dire con certezza che Can Yaman sarà presente nel gran finale previsto per l'11 marzo, dunque nell'ultima puntata. Nonostante l'account ufficiale di Che Dio ci aiuti abbia commentato il post di Can Yaman con un enigmatico "Top secret", al momento opportuno di certo pubblicizzerà a dovere la presenza del divo turco, proprio come fatto nelle precedenti puntate con Stefano De Martino e Raffaele Esposito.