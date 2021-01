La seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda eccezionalmente di domenica. L'appuntamento è il 10 gennaio 2021. Gli spettatori potranno assistere al terzo e al quarto episodio della fiction con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Gianmarco Saurino, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon. Le anticipazioni svelano che la relazione tra Nico e Ginevra sembra ormai giunta al capolinea. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Anticipazioni seconda puntata del 10 gennaio

Le anticipazioni della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6. Nell'episodio 3, Suor Angela si prende cura di un uomo che ha perso la memoria proprio come lei. Nico e Ginevra sono ormai giunti alla rottura. Il giovane, però, vorrebbe tanto poter tornare indietro. Così, parte alla riconquista della donna che ama, ma lei prova a dimostrargli che sa essere matura e indipendente. Monica tenta in tutti i modi di ritrovare un briciolo di serenità. Nell'episodio 4, Ginevra ed Erasmo sono in cerca di un lavoro e scatta tra loro una bizzarra competizione. Nico si rassegna a tornare a vivere da single e si apre alla conoscenza di altre ragazze. Monica fa un primo passo per tornare alla normalità e riprende a lavorare. Suor Angela riceve preziose informazioni sul suo passato.

Il cast di Che Dio ci aiuti 6

Elena Sofia Ricci interpreta Suor Angela; Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino interpreta Nicodemo Santopaolo; Diana Del Bufalo interpreta Monica Giulietti; Simonetta Columbu interpreta Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon interpreta Emiliano Stiffi; Erasmo Genzini interpreta Erasmo Ferri; Luigi Diberti interpreta Primo Rapetti; Irene Ferri interpreta Elisa Rapetti; Isabella Mottinelli interpreta Carolina; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello interpreta Penelope; Damiano Cuccuru interpreta Mattia. Inoltre, tra gli ospiti speciali della serie, anche Stefano De Martino.