Le anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 11 febbraio su Rai1. Verranno trasmessi il tredicesimo e il quattordicesimo episodio. Suor Angela finalmente farà chiarezza sul suo passato e tenterà in tutti i modi di riconciliarsi con Erasmo. Ginevra deciderà di partire per fare chiarezza sui suoi sentimenti per Nico. Monica andrà in crisi con Emiliano. L'appuntamento con la fiction con Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni settima puntata di giovedì 11 febbraio

Le anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 11 febbraio. Episodio 13 – Suor Angela e Primo sono alla ricerca di Vanessa. Vorrebbero avere un confronto con lei, prima di parlarne con Erasmo. Quest'ultimo, tuttavia, continua a cercare le sue radici ed è ormai a un passo dalla verità. Monica è sempre più presa da Emiliano e questo la porta ad allontanarsi da Penny. Azzurra farà il possibile per riunire la bambina e l'amica. Nico ritiene sia arrivato il momento di concedersi una cena a quattro con Monica, Emiliano e ovviamente Ginevra. La serata si rivelerà particolarmente ricca di colpi di scena.

I dubbi di Monica su Emiliano

Episodio 14 – Suor Angela finalmente scopre tutta la verità sul suo passato. Fa di tutto per fare pace con Erasmo. Il giovane, però, non si sente ancora pronto a riallacciare un rapporto con lei. È moto deluso. Ginevra sente il bisogno di prendersi del tempo per se stessa e per capire quali siano realmente i suoi sentimenti per Nico. Quest'ultimo, intanto, si vedrà costretto a una convivenza forzata con Erasmo che ovviamente si rivelerà ricca di difficoltà. Monica nutre forti dubbi su Emiliano. Si sente molto più vicina a Nico che a lui.