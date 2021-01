Dopo mesi di attesa è arrivata su Rai1 la sesta stagione di "Che Dio ci Aiuti 6", l'ormai storica fiction con protagonista Elena Sofia Ricci che ha conquistato fin dagli esordi il pubblico italiano. La prima puntata, in onda in prima serata, si è già aggiudicata la consueta sfida degli ascolti tv, conquistando 6 milioni di telespettatori, a dimostrazione del fatto che Suor Angela e le sue "ragazze" non sbagliano un colpo. I fan di Daydreamer, la soap turca con Can Yaman, non hanno mancato l'appuntamento in prima serata con il loro idolo su Canale 5 e, infatti, la serie è il secondo programma più visto di giovedì 7 gennaio 2021, seguito dai vari talk show e speciali, principalmente su rai3 e La7, dedicati a quanto è accaduto nella serata dello scorso 6 gennaio, a Capitol Hill, sconvolgendo il mondo intero.

Ascolti giovedì 7 gennaio 2021

Nella serata di ieri, giovedì 7 gennaio 2021, su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 6.059.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali di un Sogno ha interessato 2.365.000 spettatori conquistando l’11% di share. Su Rai2 Miss Peregrine – La Casa dei ragazzi Speciali ha raccolto l'attenzione di 925.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Il ricco, il povero e il maggiordomo è stato scelto da 1.608.000 spettatori registrando il 6.1% di share. Su Rai3 America 2021 – Speciale Tg3 ha raccolto l'attenzione di 1.280.000 spettatori corrispondenti ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato la scelta di 1.281.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 Speciale Atlantide – La Notte americana ha registrato 1.083.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su TV8 Kill Bill – Volume 1 ha registrato l’1.3% con 330.000 spettatori mentre sul Nove The Untouchables – Gli intoccabili ha catturato l’attenzione di 499.000 spettatori (2%).