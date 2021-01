Giovedì 14 gennaio, Rai1 trasmetterà la terza puntata di Che Dio ci aiuti 6. La serie televisiva con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Diana Del Bufalo, Gianmarco Saurino, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon è stata accolta da ascolti decisamente vincenti. Le anticipazioni della prossima puntata, relative al quinto e al sesto episodio, svelano che non mancheranno numerosi colpi di scena. Ginevra sarà sempre più confusa circa i suoi sentimenti. Monica sentirà di essere malata. Inoltre, un neonato sconvolgerà la vita in convento. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni terza puntata del 14 gennaio

Le anticipazioni della terza puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 14 gennaio. Episodio 5: i dubbi di suor Angela si sono ormai dissipati. La religiosa è certa di condividere un passato con Erasmo. Vorrebbe parlarne con lui, ma non sa come fare. Ginevra è molto confusa. Non sa più cosa prova per Nico. Le ragazze tenteranno di aiutarla a fare chiarezza. Monica, intanto, sente di essere malata. Nico rischia di sottovalutare i suoi sintomi. Episodio 6: c'è subbuglio in convento. Un neonato, infatti, viene abbandonato proprio presso le suore. La storia di questo bambino sembra colpire molto Erasmo che insieme a suor Angela, tenta di rintracciare la madre. Nico intende aiutare Monica in questo momento difficile in cui attende una diagnosi. Azzurra tenta di non pensare a una ricorrenza che le provoca grande dolore.

Il cast di Che Dio ci aiuti 6

Elena Sofia Ricci interpreta Suor Angela; Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino interpreta Nicodemo Santopaolo; Diana Del Bufalo interpreta Monica Giulietti; Simonetta Columbu interpreta Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon interpreta Emiliano Stiffi; Erasmo Genzini interpreta Erasmo Ferri; Luigi Diberti interpreta Primo Rapetti; Irene Ferri interpreta Elisa Rapetti; Isabella Mottinelli interpreta Carolina; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello interpreta Penelope; Damiano Cuccuru interpreta Mattia. Inoltre, tra gli ospiti speciali della serie, anche Stefano De Martino.