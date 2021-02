Le anticipazioni dell'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 18 febbraio su Rai1. Verranno trasmessi il quindicesimo e il sedicesimo episodio. Ginevra, una volta rientrata nel convento, deciderà di lasciare Nico. Monica si riscoprirà innamorata proprio di Nico e così, mentre lui ricorrerà a lei come confidente per le sue pene d'amore, Monica tenterà di riconquistarlo. L'appuntamento con la fiction con Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni ottava puntata di giovedì 18 febbraio

Anticipazioni dell'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 18 febbraio. Episodio – 15: Ginevra fa ritorno al convento. Anziché correre da Nico, decide di troncare la loro relazione. L'ex novizia non intende neanche dargli delle spiegazioni. Nico, però, non se ne resta di certo con le mani in mano. Al contrario, tenta in tutti i modi di scoprire perché Ginevra abbia preso questa drastica decisione. Intanto Monica sembra ricascare nell'amore che un tempo provava per Nico. Azzurra e Penny l'aiutano a fare chiarezza. Suor Angela è alle prese con un seminarista.

Monica tenta di riconquistare Nico

Episodio 16: Primo ed Erasmo trascorrono sempre più tempo insieme. La cosa non fa particolarmente piacere a Suor Angela. La religiosa, infatti, si riscopre molto gelosa di lui. Nico deve combattere contro i sensi di colpa. Quello che è successo a Ginevra non gli fa dormire sonni tranquilli. Decide di sfogarsi con Monica. Non sa che quest'ultima si ritrova a essere ancora una volta innamorata di lui. Monica tenta di fargli capire quello che prova e di impedirgli di continuare a vederla come un'amica. Anche Carolina deve fare i conti con la sua coscienza. Sa che è stata scorretta con Ginevra.