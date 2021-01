Le anticipazioni della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 21 gennaio su Rai1. Gli spettatori potranno assistere al settimo e all'ottavo episodio della fiction con Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo. Non mancheranno i colpi di scena. Monica, infatti, verrà accusata di omicidio mentre Ginevra sarà sempre più vicina ad Erasmo. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni quarta puntata di giovedì 21 gennaio

Le anticipazioni della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 21 gennaio. Episodio 7: colpo di scena per Monica. La donna viene accusata di omicidio, dopo la morte di un suo paziente. Ovviamente, può considerarsi sospesa dall'ospedale e questo non giova di certo al suo già precario equilibrio. Le ragazze le dimostrano la loro solidarietà e non la lasciano sola un attimo. Intanto, Nico e suor Angela si coalizzano per tentare di scagionare Monica da questa gravissima accusa. Ginevra ed Erasmo aiutano Penelope a portare a termine un bizzarro piano. Episodio 8: Erasmo e Ginevra si riscoprono sempre più complici. Si concedono una gita che potrebbe portarli a essere pericolosamente vicini. Nico non può fare a meno di notare che rischia di perdere per sempre la sua Gin. Monica avverte il desiderio di diventare madre. Penny chiede aiuto ad Azzurra con i compiti. Così, viene fuori un siparietto esilarante.

Il cast di Che Dio ci aiuti 6

Elena Sofia Ricci interpreta Suor Angela; Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino interpreta Nicodemo Santopaolo; Diana Del Bufalo interpreta Monica Giulietti; Simonetta Columbu interpreta Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon interpreta Emiliano Stiffi; Erasmo Genzini interpreta Erasmo Ferri; Luigi Diberti interpreta Primo Rapetti; Irene Ferri interpreta Elisa Rapetti; Isabella Mottinelli interpreta Carolina; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello interpreta Penelope; Damiano Cuccuru interpreta Mattia. Inoltre, tra gli ospiti speciali della serie, anche Stefano De Martino.