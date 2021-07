Temptation Island, stasera l’ultima puntata: le coppie rimaste e cosa è successo dopo il programma L’ultima puntata di Temptation Island 2021 va in onda in prima serata martedì 27 luglio su Canale 5. Filippo Bisciglia accompagna le ultime due coppie verso il falò di confronto, quelle di Manuela Carriero e Stefano Sirena, poi Natascia Zagato e Alessio Tanoni. Dopodiché, a distanza di un mese, le sei coppie che hanno partecipato torneranno per raccontare cosa è successo dopo la loro esperienza all’Is Morus Relais.

A cura di Ilaria Costabile

L'ultima puntata di Temptation Island 2021, quella di martedì 27 luglio, chiude il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste ancora all'Is Morus Relais. Dopo il falò che ha visto uscire separati Alessandro Autera e Jessica Mascheroni e quello che, invece, ha visto riunirsi Federico Rasa e Floriana Angelica, tocca scoprire quali saranno le sorti delle altre due coppie, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Natascia Zagato e Alessio Tanoni che, quindi, devono ancora confrontarsi. A distanza di un mese dopo i rispettivi incontri, le coppie stanno ancora insieme oppure si saranno lasciate?

Gli ultimi falò delle due coppie rimaste a Temptation Island

Mancano i due falò decisivi: quello di Manuela e Stefano, entrambi vicini a due single che hanno ricambiato i loro interessi, ovvero Luciano Punzo e Federica Cleo, mentre diversa è la storia di Natascia e Alessio dove lui è amareggiato per il comportamento di lei che, infatti più volte si è lamentata del loro rapporto, rivelando però di essere molto confusa. Questo significa che, quindi, i loro confronti potrebbero rivelarsi più accesi del previsto, dal momento che tutte le parti in gioco sembrano particolarmente toccate e ferite da quanto è accaduto nei rispettivi villaggi.

Cosa succede un mese dopo, le coppie si lasciano o restano insieme?

Sono quattro le coppie che chiudono questa stagione del programma e che hanno concluso il loro percorso nel viaggio dei sentimenti. Il primo a chiamare il falò dopo un primo incontro finito non proprio in maniera idilliaca con la sua Floriana è stato Federico Rasa che, resosi conto di aver sbagliato nei confronti della sua fidanzata, in un mare di lacrime e con tanto di lettera alla mano, le ha dichiarato di volere per sempre solo lei al suo fianco, convincendola ad uscire dal programma insieme. Non c'è stato un lieto fine per Alessandro e Jessica che, invece, si sono riversati addosso le rispettive mancanze. La rabbia del 28enne milanese si è manifestata a suon di calci e nonostante lui dichiarasse di aver dimostrato tutto il suo amore alla sua fidanzata, lei ha sostenuto l'esatto contrario, giustificando così il suo avvicinamento a Davide Basolo. I due, quindi, non hanno resistito a questo urto, lasciandosi dopo lo show. Ci sono, poi, le coppie che hanno lasciato per prime il reality ovvero Tommaso Eletti e Valentina Nulli Agosti, che non hanno superato l'esperienza del reality e, infatti, lui nonostante si professasse gelosissimo della sua compagna è stato il primo a cedere alle lusinghe di una delle tentatrici. L'amore, invece, ha trionfato per Claudia Venturini e Ste Socionovo che pur attraversando qualche piccola incomprensione, hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra. A distanza di un mese, però, le cose potrebbero essere cambiate e, quindi, le coppie potrebbero aver preso strade diverse riscrivendo completamente i finali delle loro storie.