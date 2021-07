Temptation Island, Manuela sempre più vicina a Luciano: “Se Stefano vuole stare solo mi lasciasse” Quinta puntata di Temptation Island e, quindi, ultimi momenti per le coppie di confrontarsi. Quella tra Manuela e Stefano sembra essere una storia destinata a finire, dopo l’avvicinamento di lei al single Luciano Punzo con il quale non sono mancate effusioni e i commenti sgradevoli di lui sulla sua relazione con la single Federica.

A cura di Ilaria Costabile

La storia di Manuela e Stefano a Temptation Island è stata piuttosto tormentata. Nella quinta puntata del docu-reality i due devono fare i conti con quanto è accaduto nei rispettivi villaggi, dove ormai Manuela è sempre più vicina al single Luciano Punzo, mentre lui è pericolosamente attratto dalla single Federica. La loro storia, quindi, potrebbe subire una nuova battuta d'arresto, dopo i tradimenti di lui che lei, però, è riuscita a perdonare.

La rabbia di Stefano

La vicinanza tra Luciano e Manuela inizia a prendere la piega di qualcosa di più profondo, di più coinvolgente che, più di una volta, poteva sfociare in qualche effusione di troppo. Questo è quanto vede Stefano nei filmati che gli vengono mostrati da Filippo Bisciglia nell'ultimo falò dei fidanzati. Lui è visibilmente scosso e non tarda ad arrivare la rabbia: "Lei si è fatta toccare, io non ci posso credere, ma lo sapevo perché lei è una stupida. Glielo avevo detto che avrebbe ceduto". Non perde tempo, quindi, e va subito dalla sua Federica con la quale si lascia andare a confidenze piuttosto intime: "Vado a casa e trovo una strega, con lei non ho mai fatto nulla di che, si lamenta sempre, è un'immatura per questo mi trovo con quelle più grandi".

Manuela delusa da Stefano

Anche per Manuela, però, non mancano i video che la lasciano attonita di fronte al comportamento del fidanzato. Stefano e Federica sono sempre più intimi, lui la porta al mare e in più occasioni le chiede anche di andar via insieme, sebbene ci sia ancora qualcosa che lo frena: "Devo capire se ne vale la pena, ma forse no". Manuela è sconvolta, non riconosce nulla di quello che vede, delle parole talvolta che cattive che il suo fidanzato le rivolge. Tra le lacrime lei racconta: "Io ho sofferto tanto, io non mi fido delle persone, anche se è brutto dirlo. Penso che tutti vogliano farmi del male, che abbiano tutti un secondo fine. Lui non lo capisce il dolore immenso che mi ha dato".

Le riflessioni di Manuela e Luciano

Una volta rientrata nel villaggio si dirige subito da Punzo, raccontandogli cosa ha visto: "A me basta che lui sia felice e se non è felice con me che mi lasciasse". Il tentatore non è convinto da questo discorso: "Tu dipendi da lui, non lo sai che vuoi. Tu parli della sua felicità, ma tu? Dov'è la tua felicità? Se lui non è in grado di prendere una decisione, devi farlo tu".