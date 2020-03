Va in onda su Canale 5 alle 21 30 la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, che si sposta al mercoledì sera. Grandi novità nello show condotto da Alfonso Signorini, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. Il conduttore, impossibilitato a recarsi a Roma per le misure imposte dal decreto governativo, presenterà il reality da Milano. Sarà inoltre assente il pubblico in studio. Dovrebbe essere confermata la presenza dell'opinionista Pupo, mentre resta in forse quella di Wanda Nara.

I concorrenti sono stati informati dell'epidemia Coronavirus

Gli inquilini del GF Vip erano già stati informati dell'esistenza del Coronavirus, ma erano rimasti all'oscuro della gravità della situazione italiana fino al 10 marzo, quando la produzione ha deciso di aggiornarli con un videomessaggio di Michele Cucuzza. Tutti sconvolti, i concorrenti hanno anche ricevuto messaggi di conforto da parte dei loro cari.

Asia Valente, Fabio Testi e Sara Soldati in nomination

Sono tre i concorrenti in nomination, a rischio eliminazione. Si tratta di Asia Valente, Fabio Testi e Sara Soldati. Testi ha chiesto espressamente di essere votato per lasciare il gioco. La situazione eccezionale che sta vivendo l'Italia e la stessa televisione, però, potrebbe anche cambiare le carte in tavola, con un'ipotizzabile sospensione del televoto.