I 5 momenti imperdibili della quindicesima puntata del GFVip: Giucas Casella ipnotizza lo studio

A cura di Giulia Turco

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip ha dato spazio a momenti esilaranti, come il numero di Giucas Casella chiamato in studio per "ipnotizzare" il conduttore e le opinioniste; momenti di scontro acceso come quelli che hanno visto protagonista un agguerrito Alex Belli scagliarsi persino contro Aldo Montano; momenti di confessioni dolorose, come quello di Francesca Cipriani che ha rivelato le ferite del suo passato. Sophie ha incontrato il suo papà nella casa e tanto altro nella puntata di lunedì 2 novembre del GFVip.

L'ipnosi di Giucas Casella

L’illusionista, come promesso in precedenza, ha il compito di ipnotizzare il conduttore e tutti i partecipanti in studio. Il cosiddetto “paragnosta” mette in scena un numero esilarante che coinvolge anche il pubblico a casa scatenando l’ironia: “Stringete e legate le vostre mani sempre di più!”, grida. Mentre Alfonso Signorini è scettico, Sonia Bruganelli gli dà fiducia e invita il conduttore a concentrarsi di più: “Sei arido e senz’anima”.

Alex Belli contro tutti

Alex Belli sta tirando fuori una personalità forte e provocatrice rivelandosi uno degli elementi chiave del gioco. La strategia al momento sembra essere quella di provocare, di generare polemiche e reazioni trovando qualcosa di storto in chiunque abbia davanti, anche nel caso di Aldo Montano. “Aldo c’è o vuole mantenere l’aplomb del campione olimpionico??”, tuona Belli, “io sono uscito allo scoperto, tu quando?”. Montano replica con tranquillità: “Mi sa che ieri sera avete fatto entrare troppo vino”.

La complicità di Alex Belli e Soleil Sorge

Alex Belli e Soleil Sorge vengono presi di mira dalla casa e dallo studio per il loro rapporto che negli ultimi tempi sembra essersi spinto ben oltre i limiti, considerando che l’attore è sposato con la modella Delia Duran. Mentre la moglie ha fatto sentire la propria voce dicendosi “ferita e delusa” dal comportamento di Alex, lui si spinge ad ammettere che con Soleil sarebbe disposto ad andare oltre se solo non fosse sposato e definisce quello con Delia “un rapporto libero”.

Le dolorose confessioni di Francesca Cipriani

Una Francesca Cipriani insolita, non eccentrica e spumeggiante, ma introspettiva quando racconta le ferite del suo passato. La showgirl si è lasciata andare a confessioni dolorose sulla sua adolescenza quando ha vissuto momenti di bullismo tanto forti da averle fatto passare per la testa pensieri particolarmente brutti: “La cosa più bella per me era non esserci più”, confessa in lacrime. “Mi buttavano gli occhiali nella spazzatura, mi tiravano i capelli, mi prendevano in giro se mi piaceva qualcuno, volevo sparire”.

Sophie Codegoni incontra il papà

Notando il look del papà di Sophie che attendeva in passerella di entrare nella casa il conduttore si è lasciato andare ad una frecciatina che sembra aver poco di casuale, notando una qualche somiglianza con Fabrizio Corona: “Non mi aspettavo che avesse un padre così!”. Non a caso, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra essere particolarmente vicina all’ex paparazzo che avrebbe abilmente orchestrato una serie di copioni che avrebbero previsto le dinamiche in gioco.