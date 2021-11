Al GFVip Alex Belli persino contro Aldo Montano, è un terremoto di provocazioni Alex Belli sta tirando fuori una personalità forte e provocatrice rivelandosi uno degli elementi chiave del gioco. La strategia al momento sembra essere quella di provocare, di generare polemiche e reazioni trovando qualcosa di storto in chiunque abbia davanti, anche nel caso di Aldo Montano. “Aldo c’è o vuole mantenere l’aplomb del campione olimpionico??”, tuona Belli, “io sono uscito allo scoperto, tu quando?”. Montano replica con tranquillità: “Mi sa che ieri sera avete fatto entrare troppo vino”.

A cura di Giulia Turco

Alex Belli è incontrollabile. Il concorrente nella casa del GFVip sta mettendo a ferro e fuoco praticamente tutti i compagni anche i più insospettabili. Dopo un inizio piuttosto tranquillo, l'attore sta tirando fuori una personalità forte e provocatrice rivelandosi uno degli elementi chiave del gioco. La strategia al momento sembra essere quella di provocare, di generare polemiche e reazioni trovando qualcosa di storto in chiunque abbia davanti. Persino se si tratta di Aldo Montano.

Aldo Montano accusato di non reagire

"Quando esce fuori Aldo Montano?". Alex Belli non si contiene e riesce a far scaldare anche il campione, con il quale ad inizio gioco aveva formato il trio dei "tre moschettieri" insieme a Manuel Bortuzzo. "Aldo c’è o vuole mantenere l’aplomb del campione olimpionico??", tuona Belli, "io sono uscito allo scoperto, tu quando?". Montano replica con tranquillità: "Mi sa che ieri sera avete fatto entrare troppo vino. Io non ho nessuna forzatura, io sono così. Mi dispiace per la recita pompata di Alex". L'attore non ne vuole sapere di incassare il colpo e replica: "Tu vuoi sempre mettere a posto le cose. Invece, sono venuto a sapere alle 4 del mattino che hai detto che sono falso e ipocrita". Aldo è pronto a rispondere: "È la mia professione, è un mio dovere da sportivo, ho sempre messo a posto le squadre".

Aldo Montano contro Soleil Sorge

C'è uno scontro parallelo che nasce in puntata tra Aldo Montano e Soleil Sorge, per la quale non nutre una grande simpatia. Anche Soleil, che prende chiaramente le difese di Alex nella lite, pensa che il campione non si esponga abbastanza: "Secondo me Alex ha esaltato i toni e questo fa parte del suo personaggio, ma ha detto una grande verità. Qui dento non portiamo le nostre professioni. Aldo, come Jo ed altre persone qui dentro tendono a non esporsi. Aldo mi ha nominato ma continua a non dirmi niente". Montano spiega una volta per tutte cosa pensa dell'influencer: "Io ho una chiara antipatia verso di te ed è chiaro ed evidente, ma non ho bisogno di confrontarmi con te. Non interessa ad entrambi farlo".