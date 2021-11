Giucas Casella ipnotizza lo studio del GFVip, Alfonso Signorini: “Sei una sola” L’illusionista, come promesso in precedenza, ha il compito di ipnotizzare il conduttore e tutti i partecipanti in studio. Il cosiddetto “paragnosta” mette in scena un numero esilarante che coinvolge anche il pubblico a casa scatenando l’ironia: “Stringete e legate le vostre mani sempre di più!”, grida. Mentre Alfonso Signorini è scettico, Sonia Bruganelli gli dà fiducia e invita il conduttore a concentrarsi di più: “Sei arido e senz’anima”.

A cura di Giulia Turco

Momento di ironia al Grande Fratello Vip quando Giucas Casella viene invitato da Alfonso Signorini a lasciare temporaneamente la casa per raggiungerlo in studio. L'illusionista, come promesso in precedenza, ha il compito di ipnotizzare il conduttore e tutti i partecipanti in studio. Il cosiddetto "paragnosta" mette in scena un numero esilarante che coinvolge anche il pubblico a casa scatenando l'ironia tra le opinioniste, gli ospiti e gli autori del reality.

Il numero di Giucas Casella in studio al GFVip

Il concorrente è emozionato di essere finalmente fuori dalla casa. L'occasione è importante e riguarda un numero di illusionismo che prende molto seriamente: "Ascoltatemi attentamente", esordisce Casella. "Fatelo tutti, stringete e legate le vostre mani sempre di più. Sentite che si saldano sempre di più", continua". "Io conterò da uno fino a tre e penserò io a slegarle. Si slegheranno solo quando loro dico io" grida scatenando le risate.

Sonia Bruganelli dà fiducia a Giucas Casella

Alfonso Signorini "smaschera" sin da subito l'illusionista buttando sullo scherzo il suo numero. "Ma de che", ride mentre invece le due opinioniste prendono tutto molto seriamente. Adriana Volpe spiega di non riuscire affatto a sciogliere le mani e così Sonia Bruganelli che invita il conduttore a concentrarsi di più: "Sei senz'anima, sei arido", lo ammonisce. Giucas Casella invita Signorini ad entrare più in sintonia con il suo numero: "Sono ricettivi solo i soggetti forti", gli spiega. "Forse tu hai paura, mi devi cedere la tua volontà. Sonia, chapeau". Signorini si rivolge così ad Irene Ghergo, una delle autrici del programma che ridendo tiene ben salde le mani sopra alla testa: "Sei una sola, siete una sola tutti quanti!", conclude il conduttore prima di congedare Casella che ritorna in casa.