GFVip, Francesca Cipriani: “Da bambina desideravo morire, è stato un inferno” Una Francesca Cipriani insolita, non eccentrica e spumeggiante, ma introspettiva quando racconta le ferite del suo passato. La showgirl si è lasciata andare a confessioni dolorose sulla sua adolescenza quando ha vissuto momenti di bullismo tanto forti da averle fatto passare per la testa pensieri particolarmente brutti: “lLa cosa più bella per me era non esserci più”, confessa in lacrime. “Mi buttavano gli occhiali nella spazzatura, mi tiravano i capelli, mi prendevano in giro se mi piaceva qualcuno, volevo sparire”.

A cura di Giulia Turco

Francesca Cipriani in una versione inedita al GFVip. L'ex Pupa ha divertito il pubblico regalando momenti esilaranti, dalla storia d'amore con il fidanzato Alessandro che poi è entrato nella casa, ai teatrini per le tinte per i capelli sbagliate che hanno dato vita a pianti e crisi isteriche. In puntata tuttavia, Signorini ha voluto raccontare un lato fragile di Francesca raccontando aneddoti del suo passato e della sua adolescenza. Dalle sue insicurezze ai momenti di bullismo che l'hanno segnata per sempre, tanto forti da averle fatto pensare di non voler vivere più.

Il racconto di Francesca Cipriani: "Da bambina mi prendevano in giro"

Come succede in tante famiglie, i genitori di Francesca Cipriani si sono separati quando lei era una ragazzina. Le sue fragilità tuttavia non sono nate solo tra le mura di casa, ma soprattutto nei momenti di socialità con i suoi coetanei, a scuola in particolare, dove spesso veniva presa in giro per il suo aspetto fisico. Alcune ferite l'avrebbero portata a fare pensieri tremendi: "Io volevo morire, la cosa più bella per me era non esserci più", confessa in lacrime la Cipriani. "Mi buttavano gli occhiali nella spazzatura, mi tiravano i capelli, mi prendevano in giro se mi piaceva qualcuno, volevo sparire", racconta. "La vita non era bella e non era giusta per me, è stato un inferno che per fortuna è passato. Non tornerei mai indietro io sto bene adesso, ma ancora oggi spesso cerco di dormire per distaccarmi".

Le delusioni d'amore in età adulta

Anche la vita da adulta tuttavia ha riservato alcuni dolori a Francesca Cipriani, che ha raccontato di essere incappata in diverse relazioni con uomini sbagliati. La showgirl si era confidata sulle sue relazioni passate spiegando di aver sofferto molto nell'intervista a Chi precedente al suo ingresso nella casa. Poi, dopo diversi incontri che l'hanno fatta crescere e capire cosa è giusto per lei, ha incontrato Alessandro Rossi, l'imprenditore di Cesenatico che le ha regalato la meritata serenità: "Una persona più matura, che ha trovato l'amore".