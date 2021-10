Gf Vip, Francesca Cipriani in lacrime disperate dopo la tinta sbagliata: “Mi brucia la testa” Sono giorni che Francesca Cipriani cerca di azzeccare la tinta dei capelli e fallisce miseramente. Ad aiutarla, le sue compagne di viaggio al Grande Fratello Vip, che però hanno finito per fare peggio e l’hanno spedita in una crisi nera. Lacrime disperate mentre cercano di asciugarle l’ennesima volta i capelli e poi il dramma: “Mi brucia la testa, chiamate qualcuno, vi prego aiutatemi”.

Sono giorni che Francesca Cipriani cerca di azzeccare la tinta dei capelli e fallisce miseramente. Ad aiutarla, le sue compagne di viaggio al Grande Fratello Vip 2021, che però hanno finito per fare peggio e l'hanno spedita in una crisi nera. Lacrime disperate mentre cercano di asciugarle l'ennesima volta i capelli e poi il dramma: "Mi brucia la testa, chiamate qualcuno, vi prego aiutatemi". Un A lupo a lupo! che non ha convinto i suoi coinquilini o almeno non li ha allarmati, seppur la showgirl fosse letteralmente nel panico.

La questione è vecchia di giorni e si trascina con ritorni ciclici sulla ricerca di una soluzione: farla tornare a un colore normale. Da color pannocchia iniziale si è passati a un verdognolo inquietante, molto in clima Halloween, per poi finire con la terza tinta in tre giorni e la cute dolorante. Era il minimo potesse succedere vista l'insistenza con i colori e la frequenza delle applicazioni. E mentre la Cipriani si dispera, le altre concorrenti litigano, in particolare Jo Squillo e Soleil Sorge, qualificata come irrispettosa e maleducata per un commento poco gradito sui capelli di Francesca.