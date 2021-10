GFVip, Francesca Cipriani sbaglia tinta per i capelli e va nel panico: “Sembro una pannocchia” Francesca Cipriani è spuntata in salone urlando, piangendo e simulando un vero e proprio attacco di panico come se non riuscisse a respirare: la tinta per sistemare la ricrescita dei capelli ha dato un effetto indesiderato. “Aiuto, aiuto! Non so com’è successo, l’ho tenuto solo 5 minuti”, ha provato a spiegare. Il ritocco però è diventato più “giallo” del resto della chioma, creando nella radice un distacco piuttosto evidente. “Mi sento male, guarda la testa, sembro una carota!”, ha continuato a piagnucolare.

A cura di Giulia Turco

Momento di panico per Francesca Cipriani nella casa del GFVip. Com'è ormai noto, l'ex Pupa va in escandescenza piuttosto facilmente, ma questa volta con la sua crisi non c'entra il fidanzato Alessandro Rossi. L'inquilina ha avuto un piccolo incidente con la tinta per i capelli, che le ha fatto perdere le staffe ed è uscita letteralmente fuori di sé, finendo a piangere e lamentarsi, lasciando sbigottiti i compagni, che per fortuna però hanno ormai imparato a conoscerla.

L'incidente con la tinta di Francesca Cipriani

Nel bel mezzo del pomeriggio la Cipriani è spuntata in salone urlando, piangendo e simulando un vero e proprio attacco di panico come se non riuscisse a respirare. Interrogata sull'accaduto dalle donne della casa, Francesca ha mostrato che la tinta per sistemare la ricrescita dei capelli aveva dato un effetto indesiderato. "Aiuto, aiuto! Non so com'è successo, l'ho tenuto solo 5 minuti", ha provato a spiegare. Il ritocco però è diventato più "giallo" del resto della chioma, creando nella radice un distacco piuttosto evidente. "Mi sento male, guarda la testa, sembro una carota!", ha continuato a piagnucolare.

La reazione dei vip alla crisi di Francesca

Jo Squillo ha fatto di tutto per provare a tranquillizzare Francesca e con atteggiamento materno ha tentato di farle capire che il problema poteva essere risolto, ma soprattutto che non era il caso di allarmarsi per così poco. "Respira, dobbiamo capire cosa fare", le ha suggerito dolcemente. "Ora facciamo un bagno di colore, non ti preoccupare. Capisco che questa cosa ti dia un fastidio terribile, ma non puoi disperarti così per i capelli. Adesso vedrai che troviamo una soluzione, non tutto viene per nuocere, magari troveremo qualcosa che ti sta ancora meglio". Anche Alex Belli corre in suo soccorso: "Ah ma pensavo molto peggio, mi ero preoccupato…". Francesca però, è inconsolabile e dietro agli occhiali da sole continua a versare lacrime, mentre Jo Squillo le pettina e le asciuga i capelli: "Sembro una pannocchia…come faccio ad andare in onda così…".