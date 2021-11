GFVip, Alex Belli su Soleil Sorge: “Se fossi single potrebbe nascere qualcosa” Alex Belli e Soleil Sorge vengono presi di mira dalla casa e dallo studio per il loro rapporto che negli ultimi tempi sembra essersi spinto ben oltre i limiti, considerando che l’attore è sposato con la modella Delia Duran. Mentre la moglie ha fatto sentire la propria voce dicendosi “ferita e delusa” dal comportamento di Alex, lui si spinge ad ammettere che con Soleil sarebbe disposto ad andare oltre se solo non fosse sposato e definisce quello con Delia “un rapporto libero”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Soleil Sorge e Alex Belli sono sempre più complici e vicini. Sono stati battezzati come la coppia dell'edizione, nonostante una storia d'amore tra loro sembra senza un futuro, visto che l'attore è felicemente sposato con la modella venezuelana Delia Duran che lo aspetta fuori dalla casa per dare vita alla loro tanta attesa famiglia. Eppure negli ultimi tempi, dal bacio scambiato per gioco ai momenti di coccole sotto le lenzuola, Alex e Soleil sembrano essersi spinti ben oltre il limite.

Le confessioni di Alex Belli su Soleil Sorge

Alex e Soleil vengono chiamati in confessionale per rivedere le immagini del loro rapporto in settimana. "Noi ci amiamo e ci apprezziamo tantissimo, ma è davvero solo una bellissima complicità", spiega l'influencer. L'attore racconta un aneddoto del passato, precedente alla loro esperienza nella casa: "Soleil l'avevo già conosciuta una volta in piazza del Popolo a Roma ad un evento e in quel momento ho visto solo lei tutto il resto è scomparso", confessa. "È una questione energetica, c'è una chimica pazzesca, tutto ciò che facciamo è sincero. Posso farlo perché sto con una donna stupenda al mio fianco e so che posso vivermi qualunque amicizia", si giustifica Belli ammettendo persino che: "Se fossi single potrebbe nascere qualcosa con Soleil".

La reazione di Delia Duran

L'attore viene messo al corrente della reazione della moglie e modella che fuori dalla casa gli ha indirizzato una lettera via social. Delia Duran, infatti, ha scritto una lettera pubblicata su Instagram in cui si dice “ferita e delusa”dal comportamento del marito che in più occasioni è andato “al di là del gioco”. Alex sembra reagire in maniera piuttosto serena. "La percezione che si ha fuori è ben diversa, amore mio ti invito a riprendere le tue parole e a stare tranquilla. La nostra vita è fatta per stare insieme, valuta quello che vedi con molta attenzione".