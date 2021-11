Alex bacia Sophie e Soleil al GF Vip e chiede a loro di baciarsi: “Vi vedo come bistecche” Alex Belli finge di stare provando la scena di un film e bacia prima Sophie Codegoni e poi Soleil Sorge. “Ci hai messo la lingua!”, esclama l’ex tronista di Uomini e Donne, che poi finisce per baciare la Sorge in un momento fuori controllo al Grande Fratello Vip. Nella diretta di stasera come al solito verrà buttato tutto in caciara?

A cura di Redazione Spettacolo

La finzione alla quale si è appellato Belli sin dal primo momento sembra essere la realtà di un teatrino hot pensato appositamente per surriscaldare una serata di Halloween che fino a quel momento aveva regalato poche "perle".

Il bacio tra Sophie e Soleil, Belli: "Vi vedo come bistecche"

"Datevi un bacino. Io sono un voyeurista come Tinto Brass, sono un viziosetto… Sapete qual è il problema? E questo Delia lo sa.. è che io in questo momento vi vedo come delle bistecche" dice Belli a Sophie e Soleil, creando sconcerto in chi seguiva la diretta sul canale 55.

Soleil, Sophie e la presenza di Fabrizio Corona

Certo è che l'attore di Centovetrine non ha dimenticato come si fa, anche se un bacio alla francese sul set di sicuro sarebbe stato meno coinvolgente. In casa è partito il toto nome sulla ragazza, una tra Sophie e Soleil, che riuscirà a far capitolare l'attore felicemente sposato. Si rincorrono situazioni ambigue e coinvolgimenti sul letto di Soleil che hanno già lasciato presagire una storia tra i due, che senza dubbio scatenerà l'ingresso in casa della moglie Delia Duran. La vicinanza di Sophie e Soleil a Fabrizio Corona e i loro continui punzecchiamenti a riguardo, inclusi quelli su Gianmaria Antinolfi e la sua fidanzata fuori dalla Casa, hanno messo in ombra la spontaneità dei loro scontri e, in questo caso, anche dei loro incontri ravvicinati.

Il Gf Vip sta puntando su questo triangolo?

Tra serio e faceto, questo triangolo si apre a un accelerata da parte del Grande Fratello Vip, che si sta stabilizzando negli ascolti tv e davanti ha altri lunghi mesi da dover coprire. Al momento la data dell'ultima puntata sarebbe fissata verso febbraio, ma non è detto che si possa assistere a un prolungamento, come già accaduto lo scorso anno. L'idea è sempre stata quella di agevolare più ingressi a partire dal giro di boa previsto a dicembre e garantire così un riciclo dei concorrenti nel cast.