GF Vip: il video di Greta per Gianmaria registrato a casa di Fabrizio Corona, “amico” di Sophie Inizia a puzzare questo triangolo divenuto ben presto un quadrilatero ambiguo formato da Gianmaria Antinolfi, la fidanzata attuale Greta Giulia Mastroianni, la ex fidanzata Soleil Sorge e la possibile nuova fiamma Sophie Codegoni. Il video mandato in onda nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip mostra Greta andare contro il fidanzato fedifrago e la location sarebbe la casa di Fabrizio Corona, “amico” intimo di Sophie, la quale è figurata come la sua fidanzata durante un controllo domiciliare della Polizia di Milano.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inizia a puzzare questo triangolo divenuto ben presto un quadrilatero ambiguo formato da Gianmaria Antinolfi, la fidanzata attuale Greta Giulia Mastroianni, la ex fidanzata Soleil Sorge e la possibile nuova fiamma Sophie Codegoni. Il video mandato in onda nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip mostra Greta andare contro il fidanzato fedifrago e la location sarebbe la casa di Fabrizio Corona, "amico" intimo di Sophie, la quale è figurata come la sua fidanzata durante un controllo domiciliare della Polizia di Milano. Perché avrebbe scelto proprio casa Corona per girare un video destinato ad andare in tv contro una delle sue più care e intime amiche?

Sophie e Soleil citano Fabrizio Corona per ‘i copioni' al GF Vip

Inoltre, dopo lo scontro tra Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Soleil Sorge, a telecamere tornate in studio, le ragazze hanno continuato a scontrarsi nella casa, tirando il ballo proprio lui, Fabrizio Corona, presunto deus ex machina delle storie nel programma: "Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!" ha tuonato Soleil, beccandosi la replica al vetriolo dell'ex tronista di Uomini e Donne: "Ma quando mai? Con Fabri a tavola? Con Fabri a tavola tu dovevi provarci con Manu! Che ti hanno detto “ci provi con Manu”.

Sophie e Gianmaria: un copione già scritto?

Ad aggiungersi alla costruzione di questo scenario è stato Agent Beast su Twitter, noto profilo accreditato nello spoiler su programmi tv, che spesso avanza retroscena inediti e spiffera le dinamiche più segrete che serpeggiano dietro le quinte. "Le dinamiche preparate inizialmente dagli autori prevedevano la messa in scena del triangolo Sophie-Gmaria-Soleil: è saltato tutto o sta iniziando a prendere forma proprio ora? Di recente Gianmaria ha ricevuto l'input di avvicinarsi a Sophie P.s. Greta tornerà #GFVIP" scriveva il 5 ottobre, trovando riscontro immediato nelle puntate successive quando, effettivamente, l'occhio indiscreto del GF si è poggiato proprio su questi tre concorrenti.