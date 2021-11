Al GFVip Sophie Codegoni incontra il papà Stefano, Signorini: “Sembra Fabrizio Corona” Notando il look del papà di Sophie che attendeva in passerella di entrare nella casa, il conduttore si è lasciato andare ad una frecciatina che sembra aver poco di casuale, notando una qualche somiglianza con Fabrizio Corona: “Non mi aspettavo che avesse un padre così!”. Non a caso, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra essere particolarmente vicina all’ex paparazzo che avrebbe abilmente orchestrato una serie di copioni che avrebbero previsto le dinamiche in gioco.

A cura di Giulia Turco

Momento cuore per Sophie Codegoni che al GFVip incontra il papà Stefano. "Non ero d’accordo che venissi qua, perché questa esposizione mi sembrava una minaccia per la nostra privacy", racconta Stefano Codegoni quando incontra Sophie nel giardino della casa, "ma poi ho iniziato ad ascoltarti e ho pensato di dover venire e dirti che sono realmente orgoglioso di te, per la forza di carattere che ci vuole nel venire qua, pur essere più giovane, meno famosa di altri. Sei una meraviglia", è la sua dedica d'amore.

La frecciatina di Alfonso Signorini al papà di Sophie

Poco prima, non appena si era collegato via video con il papà di Sophie in passerella, davanti alla porta rossa, Alfonso Signorini si era lasciato scappare una frecciatina che sembrerebbe avere poco di casuale. Notando il look dell'uomo fuori dalla porta della casa, il conduttore esclama: "Non mi aspettavo che avesse un padre così, sembra Fabrizio Corona". Non a caso, l'ex tronista di Uomini e Donne sembra essere particolarmente vicina all'ex paparazzo che avrebbe messo in atto una serie di copioni che avrebbero previsto le dinamiche in gioco. "Ha un aspetto di rottura, ma i piedi ben attaccati al suolo, un grande papà", conclude Signorini.

Il rapporto tra Sophie Codegoni e il papà

L'ex tronista rivedendo le immagini della sua infanzia con il papà, poco prima, si era emozionata raccontando al conduttore gioie e dolori del loro rapporto. Un legame profondo, ma interrotto nel tempo da strade diverse. "Abbiamo un amore incredibile che ci lega ma anche tanto imbarazzo. Qui ho avuto modo di pensare tanto e credo che spesso sia stata anche colpa mia perché l'ho escluso, spesso non l'ho coinvolto e ho sempre visto come punto di riferimento solo la mamma. ‘Ti voglio bene' gliel'ho fatto capire tante volte, il resto no e lui ci è stato tanto male. C'è sempre stato un certo imbarazzo tra di noi perché non siamo cresciuti insieme. È l'uomo della mia vita e lo sarà per sempre".