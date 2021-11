GFVip, “Sophie doveva provarci con Manuel”: Lulù svela i retroscena che avrebbe orchestrato Corona Nella casa del Grande Fratello Vip vengono scoperti alcuni altarini che, finché è stato possibile, sono stati ben nascosti. Lulù Selassiè, sentendo i discorsi di Alex Belli, ha rivelato alle altre inquiline che a Sophie Codegoni era stato chiesto di provarci con Manuel Bortuzzo. L’organizzazione delle “finte dinamiche” interne al reality, sarebbe da attribuire a Fabrizio Corona.

A cura di Ilaria Costabile

Le dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip sono ormai abbastanza note, ci sono innamoramenti, faide tra concorrenti, battibecchi con chi è fuori, ma ci sarebbe anche qualcuno che lontano da Cinecittà avrebbe già organizzato tutto. Il nome in questione è quello di Fabrizio Corona che, come già fatto emergere una volta durante un fuori-onda, avrebbe chiesto ad alcuni dei concorrenti di inscenare un vero e proprio copione. A spifferare le ultime dichiarazioni in merito è Lulù Selassié, che riferisce alle sue compagne di stanza cosa ha sentito da Alex Belli che, dopo qualche bicchiere di troppo, avrebbe rivelato delle verità piuttosto scomode.

Lulù rivela i segreti di Sophie e Alex

La principessa etiope piuttosto sconvolta da quanto dichiarato dall'attore corre subito nella stanza arancione per rivelare quanto appreso alle sue sorelle. Secondo Lucrezia, infatti, Belli avrebbe parlato di un flirt che Sophie avrebbe dovuto intrattenere con Manuel secondo il copione prospettatole dal fotografo dei vip: "Sono matti, stanno urlando ed hanno pure detto a Sophie che doveva farsi la storia con Manuel ed Alex era lì quando hanno organizzato…" come si sente chiaramente in un video comparso su Twitter. La regia del Grande Fratello, ovviamente, ha fatto in modo che quanto detto dal gieffino non fosse ripreso, sebbene queste organizzazioni laterali al reality non siano una novità. D'altronde, in merito al triangolo Sophie, Gianmaria e Soleil, anche Francesca Cipriani aveva dichiarato che tra loro ci fosse un accordo.

Il legame con Fabrizio Corona

Proprio tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, infatti, nacque la prima discussione in merito al legame con Gianmaria Antinolfi, in cui l'una puntava il dito contro l'altra dicendo di non aver seguito le indicazioni che erano state fornite prima dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia. I collegamenti con Fabrizio Corona, in effetti, non sarebbero finiti qui, dal momento che anche Greta Giulia Mastroianni, l'ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi, ha girato il video mostrato durante una puntata del GF, proprio a casa dell'ex paparazzo, alimentando ancor di più l'idea che alcune dinamiche siano state costruite a tavolino.