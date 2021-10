GFVip, Sophie Codegoni tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: “Tra noi c’è attrazione” È uno scontro piccato quello che si innesca tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni con in mezzo Gianmaria Antinolfi. Mentre l’imprenditore assiste allo spettacolo da spettatore impassibile, le due donne non se le mandano a dire. Sophie: “Parla l’italiano che l’inglese non lo capisco”. Soleil: “Se vuoi te lo insegno facciamo qualche lezione”. Soleil tira in ballo anche Fabrizio Corona: “Ma te l’ha detto Fabri che cosa dire?”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del GFVip è nato un triangolo, quello tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Negli ultimi giorni è scattata un'attrazione fatale tra l'imprenditore napoletano e l'ex tronista di Uomini e Donne. Si sono stuzzicati, si sono persino messi nello stesso letto lasciandosi andare a qualche coccola. In puntata, mentre Antinolfi la tocca pianissimo, Sophie si lascia andare ammettendo senza misure quello che c'è tra loro: "Non ci siamo strusciati a letto, la prima volta che mi ha abbracciata mi sono andata e sono andata a dormire sul divano", ha spiegato, "ma è vero, l'attrazione fisica c'è. Abbiamo iniziato con un gioco di sguardi, mi faceva piacere condividere il letto con lui".

Lo scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge

Sophie spiega di non essersi lasciata andare con Gianmaria per via della situazione scomoda, dentro la casa con Soleil Sorge, fuori con Greta, la ragazza che Antinolfi starebbe frequentando. L'influencer nel frattempo segue tutta la scena dal confessionale poi raggiunge Sophie per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei suoi confronti. "A me fa un po’ ridere. Sophie, mi sembra alquanto banale la tua strategia. Fai sempre la santarellina, poi quando vieni messa all’angolo ti tiri indietro". C'è da ridere quando Soleil si lascia andare a qualche intercalare in inglese: "Parla l'italiano che l'inglese non lo capisco". Soleil piccata: "Se vuoi te lo insegno facciamo qualche lezione". E ancora: "No ci sei già tu che sei intelligente nella casa". Soleil tira in ballo anche Fabrizio Corona: "Ma te l'ha detto Fabri che cosa dire?".

Il messaggio di Greta

Nel frattempo Gianmaria riceve un video messaggio da parte di Greta Giulia Mastroianni, la sua fidanzata che ha iniziato a frequentare prima dell'inizio del reality. Non è bastata la ramanzina che la ragazza le aveva fatto quando per la prima volta era entrata nella casa rimproverandolo per aver dato troppo filo da torcere a Soleil. Ora Greta è nera per le moine con Sophie Codegoni: insomma, Antinolfi non sembra riuscire a trattenersi: "Sono venuta in un reality e l'ho fatto pere te, sperando di mandarti un messaggio, ma a me sembri rimbambito del tutto", tuona Greta. "Mi hai mancato di rispetto anche con Sophie, complimenti anche a lei".