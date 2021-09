Grande Fratello Vip: l’incontro di fuoco tra Greta Giulia Mastroianni, Soleil e Gianmaria Antinolfi La quinta puntata del Grande Fratello Vip si apre all’insegna degli scontri: protagonisti sono Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Ad intervenire nel solito battibecco tra i due, però, c’è anche Greta Giulia Mastroianni, la fidanzata dell’imprenditore napoletano che non esita a dire la sua, scontrandosi con l’influencer e bacchettando la sua dolce metà.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip si apre all'insegna dello scontro. La coppia non coppia della casa più spiata d'Italia, ovvero Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, è al centro di questa prima parte del reality. Ad intervenire entrando nella casa è Greta Giulia Mastroianni, la fidanzata dell'imprenditore napoletano, che ha voluto parlare sia con l'influencer che con la sua dolce metà incitandolo a dimostrare di essere la persona che lei ha realmente conosciuto e non quella che stanno costruendo con i racconti fatti di puntata in puntata.

Il confronto di Greta e Soleil

Ad aspettare Greta nel salotto della casa di Cinecittà, c'è Soleil, particolarmente contrariata da questo incontro che, infatti, controvoglia ascolta quanto abbia da dire la donna che ha di fronte. Così, parte l'arringa in difesa di Gianmaria Antinolfi: "Ciao, ho poche cose da dirti, penso che dovresti un attimo ridimensionare le parole che hai detto e dovresti chiedere scusa a Gianmaria perché hai usato parole inappropriate in questo contesto. Manchi di rispetto a lui, alla sua famiglia sei stata 9 mesi con lui, manchi di rispetto anche a coloro che hanno subito". La risposta piuttosto piccata dell'influencer arriva in pochi secondi, il tempo di pronunciare un paio di frasi, per poi girare i tacchi e andarsene:

Mi auguro per voi che possiate avere la vostra relazione e sono felice per te e per lui, mi auguro che tu come donna non viva i momenti che ho vissuto io. Mi dispiace che tu sia qui senza valutare la solidarietà femminile, magari dovresti valutare. Per me non abbiamo null'altro da dirci, è una persona che non conosco e questo confronto non ha senso.

L'incontro tra Gianmaria e Greta

Intanto, a guardare da lontano questo faccia a faccia è Gianmaria che, intanto, rivela ad Alfonso Signorini: "Posso solo ringraziare Greta, perché è una donna speciale, lei mi ha curato il cuore, non sono mai stato fortunato in amore. Semplice, naturale e speciale", quasi rinvigorito dalla presenza della sua donna all'interno della casa. Eppure l'incontro consentito dal conduttore in giardino, finisce per essere un ulteriore scontro, dove Greta gli fa notare ciò che non le è andato a genio in questi giorni di permanenza a Cinecittà:

I tuoi amici fuori mi hanno defollowato, vorrei analizzare il tuo percorso, hai un attimo perso la testa, ho passato i primi tre giorni stare veramente male, ho visto delle provocazioni un po' oltre nei confronti di Soleil, mi avevi garantito che lei non ti avrebbe fatto effetto, ma lei è come mamma papera e tu hai avuto un imprinting e come un paperotto hai iniziato a seguirla. Poi ho visto un attimo che ti sei voluto distaccare da questo, per tirarti su, e poi parlando con Alex Belli ha detto portatemi del materiale nella casa non posso fare un macello così.

Si è poi aggiunta anche Soleil, su invito di Signorini, che non ha esitato ad intromettersi in quello che doveva essere un incontro tra due persone che condividono una storia. Le due hanno continuato a battibeccare, mentre Gianmaria provava a difendersi, purtroppo senza grande slancio e intanto, la sua metà l'ha salutato incoraggiandolo a dare del suo meglio: